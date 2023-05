Vigyázat, ablakcsere-akciót kamuznak a budapesti csalók

Csalók élnek vissza Újbuda önkormányzatának nevével, számolt be róla közösségi oldalán a kerület. Mint írják, a Kosztolányi Dezső tér és a Móricz Zsigmond körtér környékén azzal az ürüggyel csengetnek be ismeretlenek a helyiekhez, hogy az önkormányzat ablakcsere támogatást biztosít számukra, amennyiben a lakók azonnal, írásos formában beleegyeznek a munkálatokba, és kifizetik azok költségeit.

Képünk illusztráció. Fotó: Dmitry Kalinovsky / Shutterstock

Újbuda önkormányzata most arra kéri a helyieket, hogy körültekintőek legyen, és és figyelmeztessék ismerőseiket, rokonaikat is, hogy senki ne dőljön be ilyen átverésnek. Ahogy fogalmaznak, minden esetben győződjenek meg arról a lakók, hogy az adott személyek rendelkeznek az önkormányzat által kiadott - pecséttel ellátott - fényképes igazolvánnyal, ellenkező esetben ugyanis nagy a valószínűsége annak, hogy csalásnak leszünk kitéve.

Az utóbbi hetekben elszaporodtak Budapesten az ilyen és ehhez hasonló visszaélések. Hasonlóan pofátlan módon verte át áldozatait az a férfi is, akiről kiderült, hogy jó néhány idős személyt kopasztott meg a III. kerületben. Az egyik esetben 450 ezer forintot csalt ki egy férfitól és családtagjától ajtó- és ablakcserékre hivatkozva a férfi. Itt készpénzt adtak át, amiről ugyan írtak papírt, viszont később a férfi arra hivatkozott, hogy nem szerepel a pénztárbizonylatában az összeg, így nem fogja megcsinálni a munkálatokat.

Ugyancsak Óbudán egy hölgy hívta fel a boltosok figyelmét arra az esetre, ami pár napja vele történt. A Vörösvári úti üzletbe, ahol dolgozik betért egy férfi, aki hihetetlen ötlettel állt elő. Teljesen határozottan közölte az ott dolgozóval, hogy kétszer huszonötezer forintért érkezett és a főnök küldte, hogy ezt az összeget vigye el a könyvelésre. Azonban az eladót sem kellett félteni, megkérte a férfit, hogy hívják fel a főnököt és egyeztessék le a dolgot, hiszen neki erről senki sem szólt. A nő persze nem ugrott be a nagyon átlátszó történetnek, de azért óva int mindenkit.