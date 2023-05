Tragédia: egyik nap eltemette édesanyját, másnap leégett Ferencék családi háza

Elektromos zárlat okozhatta azt a tüzet vasárnap hajnalban, amiben egy szabadkígyósi családi ház vált hamuvá. Horváth Ferencéknek mindene odaveszett a tűzben, most azt sem tudják melyik szörnyűséget dolgozzák fel előbb: Ferenc édesanyjának elvesztését, vagy a ház megsemmisülését, ugyanis az asszonyt pont előtte való napon temették el - írja a Bors. A lap utolérte a családapát, Horváth Ferencet, aki elmondta: ő és családja őstermelőként baromfival foglalkoznak, és az a melléképület is leégett, amiben az állatokat tartották.

A Horváth családnak mindene megsemmisült a tűzben Fotó: Bors

Azt sem tudjuk mitévők legyünk, borzalom, ami a hétvégén velünk történt. Még fel sem tudtuk dolgozni édesanyám halálát, de már lángokban állt a házunk. A párom nevelt lánya vette észre a tüzet, ami akkor már a melléképületet felemésztette. Neki köszönhető, hogy túléltük, hiszen a lángok átterjedtek a házunkra is.

- mesélte Ferenc a Borsnak, majd azt is elmondta: a ház 120 négyzetméteres volt, teljesen leégett, még a tetőszerkezet is megsemmisült. Erre egy, szintén a faluban élő ács azt mondta, segít helyreállítani, de 2,5 millió forintos költsége így is lesz.

Minden tartalékunkat feléltük, amíg édesanyámat gondoztuk, és a temetésre költöttük a megspórolt pénzünket. Számomra elérhetetlen a 2,5 milliós összeg, nem tudom mitévők legyünk

- mondta szomorúan a családapa.

A lángok az egekbe csaptak Fotó: Bors

Szabadkígyós összefogott a családért: pár nap alatt összegyűjtöttek nekik 800 ezer forintot már, de a ház renoválásához ez még mindig nagyon kevés.

A kis falunkban én el sem tudtam képzelni ezt a rengeteg segítséget, amit kaptunk. Főleg pénzbeli adományokat kaptunk helyi gazdáktól, és a Vöröskereszt is segít nekünk. Mozgósították az egész falut, amiért nagyon hálásak vagyunk.

- mondta Ferenc, aki azt is megosztotta a Borssal, hogy most első lépésként a tető felépítésére koncentrálnak.

Aki szeretné Ferencéket támogatni az pénzbeli adománnyal és faanyaggal tud segíteni a családon. Minden segítségért hálásak, hogy végre egy tragédiával kevesebbel kelljen megbirkózniuk.