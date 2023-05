Sokkoló dologra bukkant egy kiránduló család a Bakonyban

A napsütéses jó időt kihasználva úgy döntött a pénzesgyőri Simoncsics Gábor és családja, hogy kirándulnak egy nagyot a Bakonyban. Ám nem várt fordulatot vett az útjuk, amire egyáltalán nem voltak felkészülve.

Képünk illusztráció / Fotó: Pixabay

A kis család kavicsok után kutatott, ám csontok akadtak a családfő kezébe. Minden bizonyára először alaposan megijedhetett attól, ami a keze ügyébe került, de aztán tüzetesebben is körbenézett a partfalon. Ekkor szúrta ki, hogy egy nagy testű állat csontvázára bukkant – tudta meg a VEOL, ahol képek is vannak a leletről.

„Pár hete sétáltunk családtagjaimmal a Gerence medrében, akkor még a mostaninál kevesebb víz volt benne, mi pedig laposabb kavicsokat gyűjtöttünk, hogy a piacon azokra írjuk a palántáink árait. Találtam pár csontot, amikor pedig körülnéztem, honnan származhatnak, megláttam a partfalban egy nagytestű állat maradványait. Kavicsos részen fekszik és láthatóan megrongálta az, hogy felszínre került, az, hogy kimosta a víz, no meg a növények is kárt tettek benne. Őskori, jégkorszaki lelet? Ezt persze nem tudtam eldönteni, ezért vittem be pár csontdarabot Zircre, a természettudományi múzeumba, ám a paleontológiával, földtannal foglalkozó kutató sem tudta azokból beazonosítani a kort és a fajt” – árulta el Simoncsics Gábor a portálnak.

A napokban kezdődött el a leletmentő ásatás, ami során előkerült egy teljes patacsont, egyértelművé téve, hogy egy lóról van szó. Régésztechnikus egy-kétszáz évesnél idősebbre becsülte a csontvázat.