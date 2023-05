Nagy a baj! Brüsszelben fejenként 9 oltást rendeltek be - Videó!

Brüsszel óriási pénzösszeget fizet a gyógyszergyártóknak, miután indokolatlanul fejenként kilenc vakcinát rendeltek be akkor, amikor már lecsengőben volt a koronavírus-járván - írja a Ripost.

A lap arról számolt be, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság brutálisan túlköltekezett. Fejenként 9 darab oltóanyagot rendeltek be, melyek nyilvánvalóan nem lettek és a koronavírus-járvány lecsengésével soha nem is lesznek felhasználva.

Fotó: FREDERICK FLORIN

Mint írták: sok milliárd eurós kötbért kell fizetnie az Európai Bizottságnak, mivel olyan horribilis mennyiségű vakcinakészletet rendeltek be, mely a koronavírus lecsengésével soha nem lesz felhasználva. Finoman szólva "átláthatatlan módon" túl sok Covid-19-vakcina- adagot vásároltak, melyekből több millió adagot nem fognak felhasználni. Ezeket az adagokat pedig vagy tárolni vagy megsemmisíteni kellene.

Több EU-tagállam nem hajlandó sem elfogadni, sem pedig kifizetni a túlméretezett mennyiségeket. A szerződések újratárgyalását kérték.

Az EU Bizottsága most a megrendelt 220 millió adag mellőzését és 2,2 milliárd eurós „lemondási díj” megfizetését javasolja. Az uniós államoknak minden egyes lemondott adagért az ár felét, körülbelül tíz eurót kellene fizetniük.

Fejenként 9 vakcina?

A beszerzés sokakban már akkor gyanút keltett, amikor a vakcinák ára a mennyiség növekedésével nemhogy csökkent volna, de tovább nőtt. Ráadásul az Európai Unió megrendelt 1,5 milliárd darab vakcinát, és még 900 millióra opciós vételi lehetőséget - miközben az EU lakossága 450 millió fő, vagyis mindenkire, aki "oltásképes", fejenként 9 vakcina jutna... Az emberek többnyire 3-4 koronavírus elleni oltóanyagot adattak be maguknak a háziorvosukkal vagy a kijelölt oltópontok orvosainak egyikével. A 9 vakcina így tehát finoman szólva is elképesztően soknak számít.

Ezt gondolják a budapestiek

A Ripost kíváncsi volt, mit gondolnak a budapestiek arról, hogy Brüsszel korrupciós gyanúba keveredett amiatt, mert indokolatlanul sok, fejenként 9 vakcinát rendeltek, minden Európában élő ember számára.