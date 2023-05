Megrázó: mentőhelikoptert is be kellett vetni a szlovákiai buszbalesetnél - Videó!

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, egy magyar autóbusz karambolozott Szlovákiában a D2-es autópályán. Úgy tudni, hogy a balesetben egy ember meghalt, 59-en pedig megsérültek.

A balesetben eddig 59 ember sérült meg Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

A balesetről most előkerült egy videó, amelyen az látható, ahogy a tűzoltók még mindig dolgoznak a sérültek kiszabadításán, valamint a mentőautók mellett egy mentőhelikoptert is be kellett vetni.

Menczer Tamás külügyi államtitkár halottról és sérültekről beszélt:

Íme amint a mentőhelikopter elhagyja a helyszínt: