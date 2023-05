Május 16. a fény és a rajzolás világnapja

1929. május 16-án Hollywoodban volt az első díjátadó, hivatalos nevén Academy Award. Később is legtöbbször Hollywoodban, de alkalmanként Los Angelesben és New Yorkban is rendezték az eseményt.

Az Oscar-díj az Egyesült Államok legrangosabb filmművészeti díja. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels.com

Az Egyesült Államok legrangosabb filmművészeti díja, amelyet a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) ad ki több kategóriában. A díjakat látványos gála keretében minden év februárjában (általában a hónap utolsó vasárnapján) adják át. A számos kategória jelöltjei az előző évben bemutatott filmek alkotói közül kerülnek ki, az akadémia állítja fel a jelöltek listáját. A jelöltekre az akadémia tagjai szavazhatnak. Az eredményeket rendkívüli titoktartás mellett összesítik és őrzik a díjátadás pillanatáig.

Május 16. a fény világnapja

A fény nemzetközi éve az Európai Fizikai Társulat kezdeményezésére az UNESCO és az ENSZ támogatásával megrendezett nemzetközi eseménysorozat volt 2015-ben. A fény nemzetközi éve nyomán az UNESCO Általános Konferenciája 39. ülésszakán született döntés értelmében 2018-tól május 16-án ünneplik világszerte a fény nemzetközi napját. Ennek célja, hogy a fényhez kapcsolódó tudományterületeket és a fényalapú technológiákat állítsa az érdeklődés középpontjába.

Május 16. a rajzolás világnapja

A rajzolás ünnepe évről évre népszerűbb program szerte a világon. A rendezvény célja a színes kikapcsolódás, a kreativitás fejlesztése és a rajzolás mint művészet és mint hobbi megszerettetése az emberekkel, gyerekekkel.

112 éve született meg Rodolfo

Gács Rezső, a Rodolfóként híressé vált magyar bűvész, érdemes és kiváló művész 1911. május 16-án született Budapesten. Bűvészkedésre egy kínai gyöngyárus inspirálta, aki megtanított neki egy bűvészmutatványt a dunai kavicsokkal. Ódry Zuárd karolta fel és tanította az 1920-as évek második felében. Gyakori közös bemutatkozásaik után első önálló fellépését is mestere menedzselte 1929 tavaszán, s ettől fogva Pest és Buda számtalan egylete, klubja, szakmai és baráti köre hívta fellépni az ifjú mágust. Ekkor kapta a Rodolfo Grosso művésznevét mesterétől.

70 éve született Pierce Brosnan

Pierce Brendan Brosnan 1953. május 16-án született ír színész és filmproducer. Leginkább úgy ismert, mint az ötödik színész, aki James Bond titkosügynököt alakította a Bond-filmsorozatban, 1995 és 2002 között négy filmben (Aranyszem, A holnap markában, A világ nem elég és a Halj meg máskor) is szerepelt.

Brosnant két Golden Globe-díjra jelölték, a Nancy Astor című minisorozatért (1982) és a The Matador című sötét vígjátékért (2005). Jótékonysági tevékenységéről és környezetvédelmi aktivizmusáról is ismert. 1997-ben Brosnan csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán a filmiparban nyújtott hozzájárulásáért.

103 éve avatták szentté Jeanne d’Arcot

Johanna hangoztatta, hogy látomásaiban Isten jelent meg előtte, és kérte, hogy szabadítsa fel hazáját az angol uralom alól. Hírnevet akkor szerzett, amikor Orléans városát 9 napos ostrom után felszabadította, és több gyors győzelmet aratva felszabadította a Loire völgyét. A hadjáratot követően 1429. július 17-én VII. Károlyt Reimsben királlyá koronázták.

Jeanne d’Arc a mai napig meghatározó szerepet tölt be a nyugati kultúrában. Napóleontól napjainkig a francia politikusok előszeretettel idézik fel emlékét. Jeanne d’Arcot 1920. május 16-án avatták szentté Rómában.

21 éve mutatták be A klónok támadását

A Csillagok háborúja, azaz a Star Wars II. – A klónok támadása 2002-ben bemutatott amerikai film, amelyet George Lucas rendezett. A főszerepekben Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen és Christopher Lee láthatók.

A klónok támadása az 1977–1983 között készült Csillagok háborúja-filmek előzménytrilógiájának középső része, és egyben a teljes Star Wars filmtörténet második epizódja. Amerikában és Magyarországon 2002. május 16-án mutatták be a mozikban.

Folytatódnak az írásbeli érettségik

Május 16-án a biológia, a társadalomismeret, a közigazgatási ismeretek középszintű és emelt szintű írásbeli érettségik következnek az idei tavaszi írásbeli érettségi szezonban. A vizsgázók várhatóan egészen május 26-ig tehetik le az írásbeliket, melyek közül az olasz nyelv lesz az utolsó. Azt követően június 7-től 14-ig az emelt szintű, június 19-től 30-ig pedig a középszintű érettségik szóbelijein kell majd bizonyítaniuk.

A héten még tart a lomtalanítás a XV. kerületben

A XV. kerületben a héten még tart a lakossági lomtalanítás, mely május 22-én ér véget. Az egyes ingatlanokra vonatkozó lomkikészítés pontos időpontjáról a lakosok a postaládájukba eljuttatott hírlevélből, valamint az FKF honlapjára feltett térképbeosztásból tájékozódhatnak.

Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében kérik, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék (pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek) helyezhető ki a ház elé.

Forgalomkorlátozás lesz Budapest több kerületében

Filmforgatás miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz május 16-án Budapest I. kerületében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesítette a járművezetőket, hogy forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén.

Május 15-én 0 órától, május 16-án 24 óráig tilos megállni Budapest I. kerületében, a Szilágyi Dezső tér 6–7. szám előtt, a Corvin tér 1–5. szám előtt, és a Corvin tér 10–12. számok előtt a kanyarodó parkolósávban. Május 16-án 0 órától 5 óráig időszakosan lezárják Budapest I. kerületében az Iskola utca 1. szám és a Szilágyi Dezső tér 4. szám előtti területet.

Szintén filmforgatás miatt lesz ideiglenes forgalomkorlátozás május 16-án Budapest XXI. kerületében is.

Tilos megállni május 16-án 0 órától, május 17-én 24 óráig a Központi út 18–22. szám előtt és a Színesfém utca 19–21. szám előtti területen. Emellett időszakosan lezárják május 16-án 20 órától május 17-én 5 óráig Budapest XXI. kerületében a Színesfém utca 24. szám előtti és a Központi út 18. és 22. szám előtti területet.