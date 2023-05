Kiadták a figyelmeztetést, hármas támadás alatt leszünk – Pollen, UV és zivatarok

Szombaton az ország északi felén erősen megnövekszik a felhőzet, és itt szórványosan várható zápor, zivatar. Estefelé már a Dél-Alföldön is lehet csapadék. A legtöbb napsütés a délnyugati tájakon lesz. 20 és 25 fokos meleg várható, délen nyári nap is lehet! Eleinte a délkeleti, majd az északnyugati szél erősödik meg. Ezzel szemben vasárnap már rosszabb lesz a helyzet, napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Zápor, zivatar főleg a nap második felében délnyugaton alakul ki. Élénk lesz az északnyugati szél. 20 fok felett marad a maximum - tájékoztat róla Köpönyeg.hu.

Elsőfokú figyelmeztetés van érvényben az ország nagyobbik felében Fotó: Robert Hoetink / Shutterstock

A déli órákig még csak kis valószínűséggel alakulhat ki egy-egy zivatar az északnyugati határaink közelében. Délutántól az ország északi harmadán (Kisalföld, Alpokalja, Komárom-Esztergom, Dunazug-hegyvidék, Északi-középhegység) elszórtan zivatarok kialakulása várható. Az intenzívebb zivatarokhoz északnyugaton helyenként rövid idő alatt 20-30 mm feletti csapadék, jégeső, illetve 60-70 km/h feletti szél is társulhat. Késő délután, este az északnyugatról délkelet felé fejlődő zivataros csapadékgócok várhatóan átterjednek a Dunántúl középső tájai és az Alföld északi része fölé is, éjjel már a déli országrészben is lehet néhol zivatar. Vasárnap elszórtan, nagyobb eséllyel az ország déli és keleti felében, alakulhatnak ki zivatarok, amelyekhez szélerősödés (50-70, egy-egy helyen esetleg > 70 km/h), intenzív csapadék ( > 20-30, néhol esetleg > 40 mm) és jégeső (jégméret ~ 1-2, esetleg > 2 cm) társulhat – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat oldalán.

A sárgával jelezett területek első fokú riasztás van érvényben Fotó: OMSZ

Nem árt figyelnünk a naposabb területeken is, hiszen 11 és 16 óra között az UV-sugárzás már eléri az erős fokozatot, így a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Mindemellett tart a pollenszezon, bár a koncentráció nem magas átmeneti időszaka, de egyszerre nagyon sokféle allergén növény virágpora található meg a levegőben, így a hét végéig magas lesz a pollenterhelés, a következő hét elején azonban a csapadék és a lehűlés miatt várhatóan lecsökken.