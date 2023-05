Elmossa az eső a hétvégét: citromsárga riasztást adtak ki – és ez még nem minden

Szombaton általában fátyol- és gomolyfelhős idő várható, dél felé haladva egyre több napsütéssel. Ugyanakkor északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet az ország északi felén, itt záporra, helyenként zivatarra lehet számítani. Egy-egy heves zivatar is kialakulhat, legnagyobb eséllyel az Észak-Dunántúlon. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, azonban zivatarok környezetében erős vagy akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható, délen akár nyárias meleg is lehet. Erre a napra és vasárnapra is figyelmeztető előrejelzést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a zivatarok miatt.

Fotó: met.hu

Vasárnap reggel, kora délelőtt még keleten, északkeleten eshet az eső, majd a délutáni órákban szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Az északkeleti, keleti szél néhol megélénkülhet, de zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet 8, 14, a maximum 19, 26 fok között alakul, a legtovább felhős északkeleti tájakon lesz a hűvösebb.

Fotó: met.hu

Hétfőn továbbra is az ország délnyugati felén lesz több felhő, északkeleten többórás napsütés is lehet. Délnyugaton többfelé, máshol elszórtan valószínű zápor, zivatar. 17-23 fok várható – íjra a Köpönyeg.

Kedden erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé fordul elő eső, zápor. Megerősödik a délkeleti szél. 10–17 fok közé esik vissza a hőmérséklet.