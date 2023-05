Beszorult a padba a debreceni férfi: küzdöttek az életéért – Videó

Kis híján tragédia történt egy debreceni parkban, ahol egy 72 éves férfi rosszul lett, majd a felsőteste beszorult egy pad háttámlája és ülőrésze közé. Bár több járókelő is látta, hogy baj van, senki nem segített a férfin, csak egy ember riasztotta a tűzoltókat – derül ki a Tények tudósításából.

A férfinek a válla és a nyaka szorult be, egy idő után már mozdulni sem tudott, és az öt tűzoltónak is csak több próbálkozás után sikerült kihúzniuk a padból. Ekkor azonban a férfi már eszméletlen volt, ezért azonnal megkezdték az újraélesztését, miközben értesítették a mentőket is. A férfi életéért 15 percen át küzdöttek, végül sikerrel jártak, és kórházba szállították. A férfit azóta is az intenzív osztályon kezelik, az életét a hős tűzoltóknak köszönheti, akiknek a vezetője elmondta: nem gyakori, hogy nekik kell megkezdeniük az újraélesztést.