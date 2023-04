Tragédiába fulladt a munka Dunaszekcsőn: Zoltán két kislányt hagyott hátra

Dunaszekcsőn történt az a tragikus eset, amelyben egy 33 éves férfi vesztette életét.

Képünk illusztráció Fotó: Pixabay.com

Egy munkanapnak indult a végzetes nap

Március 20-án, úgy mint azelőtt is bármikor Zoltán dolgozni indult a Duna-Dráva Nemzeti Park területére. Zoltánt és munkatársait azért bérelték fel, hogy kivágjanak pár fát, azonban Zoltán a munkavégzésük közben tragikus hirtelenséggel életét vesztette. Élettársa, Katalin elmesélte, hogy a 33 éves férfire három fa dőlt rá, amik miatt még a helyszínen életét vesztette, hátrahagyva két gyermeket.

Se védőfelszerelés nem volt rajta, se bejelentve nem volt, ha jól tudom

– mesélte megtörten Katalin, aki abban bízik, hogy jogi segítséget kaphat az ügyben, mert nem szeretné elfogadni azt, ami a párjával történt.

Katalin szeretné, ha történetük mindenkihez eljutna és ha nem történhetne meg ilyen bárki mással. A párját elvesztő hölgy 2 gyermekkel maradt egyedül.

Letette az alkoholt a gyermekéért

Zoltán csupán 33 éves volt, amikor életét vesztette és 2 lány gyermeket nevelt. Katalin elmondása szerint, amikor kiderült, hogy közös gyermeket várnak, Zoltán teljesen megváltozott és mindent megtett azért, hogy ő legyen a legjobb apa a világon.

Lerakta az alkoholt a kislányért

– mesélte Katalin, aki teljesen összeomlott, miután fény derült a tragédiára.

Ugyan csak az egyik általuk nevelt lánygyermek volt közös, Zoltán mégis sajátjaként nevelte és segítette Katalin másik, már 17 éves gyermekét is. Zoltán volt a családfenntartó, így Katalin most kétségbeesetten keresi a lehetőségeket, hogy gyermekeit és az állataikat is el tudják látni. Közben pedig mindent megtesz azért, hogy jogi segítséget kaphasson és megértse, hogy hogyan történhetett meg mindaz, amit Zoltánnak át kellett élnie.

A rendőrség is megerősítette a hírt

A Ripost megkérdezte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársait az esetről, akiktől azt az információt kapták, hogy halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyomoz a rendőrség egy 30 éves kozármislenyi férfi ellen, azonban a nyomozás érdekében további információkat nem oszthattak meg.