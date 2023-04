Napokkal az öngyilkossága előtt még a barátaival programozott a pécsi gimnazista

A Metropol az elsők között számolt be arról a tragikus hírről, miszerint egy pécsi gimnázium 18 éves diákja hirtelen eldobta magától az életét a városhoz közeli erdőben. Információink szerint tettének nem voltak előjelei. A fiatalember problémáival pedig az iskolája igazgatója is foglalkozott, illetve voltak barátai a fiúnak, akikkel közösen programozott az öngyilkossága előtti napokban is, így felfoghatatlan, mi vezetett ahhoz, hogy önkezűleg vessen véget az életének.

Pécs egyik patináns gimnáziumának diákja vetett véget önkezűleg az életének /Fotó: Nagy-Lajos-Gimnázium /Facebook

A fiatalember Pécs belvárosának egyik magasan jegyzett gimnáziumának tanulója volt, és bár sokszor azt gondolják az emberek, hogy a szuicid hajlam mindig a magányos és egyedül lévő gyerekeket érintheti csak, itt ez nem volt igaz. A most elhunyt diák jó tanuló volt, barátkozott, azonban egy kicsit mindig is különcnek számított.

Olyan információk jutottak a Bors napilap birtokába, melyek szerint több barátjával is közeli viszonyt ápolt a most elhunyt fiú, sőt néhány nappal az öngyilkosságát megelőzően még közösen is mentek locsolkodni, illetve bálozni a fiatalok. Így még érthetetlenebb, hogy mi vezetett a tragédiához.

A fiú osztálytársait annyira felzaklatta a hír, hogy a PécsMa beszámolója szerint a gimnáziumban elmaradt a hétfő reggeli első óra, és a másodikban pedig közösen próbálták meg feldolgozni a traumát a tantermi keretek között a tanárok a diákokkal.

Pszichés gondokkal küzdött a fiú

Több téves információ is szárnyra kapott a közösségi médiában. Amellett, hogy nem a gimnázium területén vetett véget az életének a fiatalember, más hiteltelen kitalációk és vádaskodások is beindultak a történet kapcsán.

Miután több híroldal is kihangsúlyozta a gimnázium nevét, amelybe járt az áldozat, rengeteg kommentelő rögtön elkezdett ujjal mutogatni és az iskola tanárait, illetve a pszichológust állították a támadások kereszttüzébe. Őket okolták azért, hogy nem sikerült megmenteni a fiút. Ezzel szemben bár kiderült, hogy a fiúnak voltak "pszichés-jellegű" problémái, ezzel tisztában volt mind ő, mind a tantestület. A lap informátora szerint az iskola orvosa és az igazgató is személyesen foglalkozott a gyermekkel és nem voltak előjelei annak, hogy mire készül.