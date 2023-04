Mennyire hihető az, hogy egy időben és egy helyen két asszony is azért koldul, mert meghalt a férje, és nincs pénze hazautazni a temetésre? Semennyire, pedig Kelenföldön reggelente éppen ez történik. Ha a járókelő a bal oldalon közlekedik az aluljáróban, akkor egy olyan nővel találkozhat, aki Kárpátaljára utazna, a jobb oldalon pedig egy olyannal, aki Erdélybe menne haza. Aki pedig egy pillanatra megáll és elgondolkodik a látottakon, az azt is megfigyelheti, ahogy a két gyászoló asszony néha kisebb egyeztetéseket folytat egymással. A kelenföldi koldusok megpróbálták munkatársunkat is lehúzni, majd amikor látták, hogy lebuktak, menekülőre fogták a dolgot.

A kelenföldi koldusok azt mondják, nem ismerik egymást, és halott férjeket hazudnak maguknak... – Fotó: Metropol

Egy hónappal ezelőtti halotti bizonyítványt mutogat

„Haláleset, meghalt a férjem, haza kell mennem Erdélybe drága, románul van, tessék elolvasni. Nagyon megkérem, ha tud, segítsen valamennyivel” – mondta az egyik kéregető, közben egy román nyelvű halotti bizonyítványt mutatott.

Szereztek valahonnan egy márciusi halotti bizonyítványt – Fotó: Metropol

A története itt dőlt meg azonnal, a hivatalos papíron ugyanis március 23-a szerepelt, tehát egy hónapja történt a haláleset. Erdélyben pedig három nap alatt eltemetik a halottaikat… A másik asszony ugyanazzal a mesével kéreget, igaz, az ő férje kárpátaljai, és neki meggyőző halotti bizonyítványa sincs.

A koldusmaffia tagjai lehetnek

Amikor munkatársunk azt kérdezte a két asszonytól, hogy ismerik-e egymást, egyszerre válaszoltak: egyikük azt felelte, hogy nem, a másikuk pedig azt mondta, hogy távolról. Majd ezután együtt indultak el a kelenföldi koldusok, elmentek először villamossal a Móricz Zsigmond körtérre, majd onnan a Boráros térre, szemmel láthatóan a lebukás elől menekültek.

Bár azt mondták, nem ismerik egymást, végül együtt sétálgattak – Fotó: Metropol

Mivel a két, Kelenföldön kéregető nő ugyanazt a történetet adta elő, és jól láthatóan ismerték is egymást, ők valószínűleg az egyik Budapesten működő koldusmaffiának a tagjai. Több ilyen is működik a fővárosban, hajléktalanokat és külföldieket toboroznak, akik kapnak szállást és kosztot, cserébe reggelente kiviszik őket a város különböző pontjaira, ahol kéregetniük kell, este pedig leadniuk a jövedelmüket. 2021-ben a Bors írt az egyik koldusmaffiáról, miután olvasójuk látta, hogy Józsefvárosban mankókkal, kutyákkal, kerekesszékekkel felszerelkezett emberek szálltak be egy kisbuszba, ami értük ment. Ők azok a kéregetők, akiket nap mint nap lehet látni a fővárosban. Bár sokan már felismerik őket arcról, mindennap akadnak olyanok, akiket még át tudnak verni.

A Metropol már lebuktatott egy Örs vezér téri bandát is

2021 augusztusában lapunk rejtett kamerás felvételen mutatta be, ahogy egy férfi az Örs vezér terén több kéregetőt is irányít. A fekete pólós főnök kiosztotta a „teendőket”, majd a bandatagok szétszóródtak, és úgy csináltak, mintha nem ismernék egymást. Egy női ruhás férfi fel-alá járkált, szemével fürkészi az embereket, hogy kihez mehetne oda. Egy kölyökkutyás alak a metró távolabbi kijáratánál ült le és koldult, és így tovább.

Cikkünk megjelenése napján a bandatagok közül négyen beözönlöttek szerkesztőségünkbe, és megfenyegettek minket, a rendőrség az Örsön azonnal lépett, és eltakarította onnan a bandát.