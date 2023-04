Eljött az űrutazás nagy napja

A világ első, embert szállító űrhajóját a szovjetek 62 éve ezen a napon, 1961. április 12-én bocsátották Föld körüli pályájára, fedélzetén Jurij Gagarin repülő őrnaggyal. Erre emlékezünk ma, az űrhajózás világnapján. Az eddigi egyetlen magyar állampolgárságú űrhajós Farkas Bertalan volt, aki 1980-ban indult el útjára, Magyarország ezzel az űrutazással a nemzetek sorában hetedikként lépett ki a világűrbe. Farkas Bertalan 7 nap 20 óra 45 percet töltött a világűrben, az egyik estén pedig a Tévémaci bábfigurájának jelenlétében ő mondta a kozmoszból a Magyar Televízió Esti meséjét...

Újra lesz magyar űrhajós Pár hete kezdték meg a HUNOR - Magyar Űrhajós Programban kiképzésüket azok a magyar űrhajósjelöltek, akiket sok száz jelentkezőből választottak ki. A kétéves kiképzés utána a 4 jelölt - Cserényi Gyula, Kapu Tibor, Schlégl Ádám, Szakály András – közül egy várhatóan 30 napos küldetésben fog részt venni a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén az amerikai Axiom Space-szel és a NASA-val közös projektben. Ezzel a nemzetközi projekttel az űrrepülés világtérképén újra méltó helyet kaphat Magyarország.

Fellendülőben a kereskedelmi űrutazás

Az első utazás óta már több mint 400 ember járt az űrben, és mára az űrturizmus is fellendülőben van a modern technikáknak köszönhetően. Az első űrturisták 2021-ben indultak el a SpaceX Dragon automatizált űrkapszulájával, amelyet a 38 éves Jared Isaacman amerikai milliárdos üzletember bérelte ki és a háromnapos kaland 200 millió dollárba került. Az űrturistáknak szánt első űrszálloda pedig 2027-ben nyílhat, már javában zajlanak az előkészületek. De az űrállomások fedélzetére is "léptek már" űrturisták, már ha a súlytalanságban lehet ezt a kifejezést használni... Köztük volt a magyar származású Charles Simonyi (születési nevén Simonyi Károly) is. Az 1948-ban született, ma amerikai állampolgár üzletember szoftverfejlesztőként lett világhírű és milliárdos, őt nevezik a Word és az Excel "atyjának". Kétszer is járt az űrben, először 2007. április 7-étől 21-éig, másodszor 2009. március 26-ától április 8-áig tartozkodott a Nemzetközi Űrállomáson, súlyos dollártízmilliókért...

Ma van a rock & roll születésnapja

De nem csak az űrutazásnak, hanem a zenének is nagy napja ez a mai. 69 éve ezen a napon Bill Haley New Yorkban rögzítette a mindenki által ismert a Rock az óra körül (Rock Around The Clock) című lemezét, erre emlékezve született meg a rock and roll napja. A korabeli magyar újságok a „rock and roll” kifejezést a következőképpen fordították: „billegj és forogj”, „kergülj meg egy kicsit és csavarodj be”...

Zeneisége több műfaj keveredéséből született: rhythm and blues, a hillbilly vagy más néven rockabilly és a western swing elemeiből forrt ki. A főként gitárokból álló hangszerelés később kiegészült dobokkal, fúvós hangszerekkel és zongorával is.

77 éve született "Al Bundy"

A ma 77. születésnapját ünneplő világhírű amerikai színészt és humoristát, Edward Leonard O’Neill-t sokan talán nem is a saját nevén, hanem „csupán” cipőboltos Al Bundyként ismerik. A népszerű sztár 1980-as években az Egy rém rendes család című szituációs komédia által vált világhírűvé, ahol a kétbalkezes, mindig pénzhiányban szenvedő cipőárus családfő szerepét formálta meg éveken keresztül. A Fox tévétársaság legnagyobb sztárjaként 1990-ben ő volt a Saturday Night Live egyik adásának műsorvezetője is, majd 2009-ben hosszú idő után újra vígjáték-főszereplő lett: a Modern család című sorozatban alakította Jay Pritchettet.

Várady Béla ma lenne 70 éves

A Vasas válogatott híres labdarúgója, aki ma ünnepelné a 70. születésnapját, hatalmas erejű rúgásairól volt ismert. Egy csepeli bajnoki első félidejének végén a csapattársai arra kérték, hogy rúgja jó messzire ki a labdát, hogy mire visszakerül, vége legyen a félidőnek. Várady Béla ezután közel a félpályáról célzott és a hatalmas bombalövése után kettős kapufáról pattant a kapuba a labda. A Vasas szurkolói ritmust is faragtak a híres rúgás után: "Béla, Béla, Béluska, úgy lő, mint a géppuska…" Pályafutása alatt elnyerte az európai Ezüstcipő díjat is, valamint róla nevezték el Putnok VSE Sportközpontját, a mostani neve: Várady Béla Sportközpont.

Időjárás: még mindig a felhők...

Ideiglenes forgalomkorlátozás Budapest több kerületében

