Szabadlábra kerül? Új szakértő vizsgálja az Olaszországban kisfiát meggyilkoló magyar sztriptíztáncost

Bradács Katalin védője szerint a nő nem volt beszámítható a gyilkosság pillanataiban. Így aztán elítélni sem lehet szörnyű tettéért. Az anya 2021 októberében Po’ Bandino egy elhagyatott házában szúrta halálra kisfiát, a kétéves Alexet. A borzalmak előzményéhez tartozik, hogy Bradács azért szökött el Magyarországról, mert a hazai bíróság az apánál, Juhász Norbertnél helyezte el közös gyermeküket. A nő nem szerette volna a kétéves Alexet átadni a férfinak. Az egykori sztriptíztáncos és pornószínésznő ezért Olaszországba szökött.

Bradács Katalin a kisfiával Fotó: Metropol

Így teltek az utolsó percek...

Először Rómában töltött néhány napot, parkban, éjszakai bárban aludt a kisfiával, majd egy karitatív szálláson kapott helyet, ám innen hamar távozott. Ezek után buszra szállt, két napra egy ismerősénél húzta meg magát, majd onnan is távozott: ezek után céltalanul bolyongva érkezett abba az umbriai faluba, ahol több késszúrással végzett a kisfiúval.

Az utolsó perceket már rekonstruálták a perugiai bíróságon, ahol a nő gyilkossági perét tárgyalják.

Eszerint Katalin úgy tervezte, hogy egy romos házban, a villamosművek elhagyatott ügyfélszolgálatán éjszakázik Alexszel. A gyilkosság előtt egy almát szeletelt fel kisfiának, aki közben műanyag kisvasútjával játszott. A pici utána kólát ivott, majd álomba merült. Bradács, a vallomása szerint, innentől nem emlékszik semmire.

Ha beszámíthatónak tartják, életfogytiglant is kaphat az anya Fotó: txking / txking



Nincsenek meg az emlékei?

És erre a vallomásra építkezik az őt képviselő ügyvéd is, aki szerint tette közben beszámíthatatlan volt a magyar nő, így büntethetősége is a törvények szerint kizárt. Szintén Bradács mellett szólhat az elfogása után történt pszichológiai vizsgálata is.

A nő másnap reggel sincs tisztában azzal, hogy halálra késelte gyermekét, a börtön pszichológusát kérdezi arról, mikor láthatja Alexet.

Két kísérteties alakról is beszél, akikkel a faluban találkozott, de valószínűleg csak képzelődik.

Létezhet-e, hogy kiestek neki a gyilkosság szörnyű pillanatai? Ez az ügy kulcskérdése, ezért újabb elmeszakértő fogja megvizsgálni a perugiai börtönben raboskodó nőt. Rossz előjel a számára, hogy egyszer már épelméjűnek, így büntethetőnek találták.

Ezt a szakvéleményt szeretné a védelem negligálni egy újabb, Bradács számára kedvezővel. A legfőbb kérdés az, hogy mi lesz az ítélet: néhány évnyi gyógykezelés vagy életfogytiglani börtön?

Színjáték lenne az egész?

Az apa, Juhász Norbert jogi képviselője szerint nonszensz, amit a nő a bíróságon művel.

Bradács a gyilkosság után halott gyermekét egy élelmiszer-áruház pénztári futószalagjára fektette, majd a boltban tartózkodóktól segítséget kért. Ez a tette arra enged következtetni, hogy a tudata nagyon is tiszta volt, legalábbis így érvel Massimiliano Scaringella. Ugyancsak beszédes az a tény, hogy a kisfiú leszúrása után Katalin megtisztította a kés pengéjét.

– Bradács Katalin a bíróságon színészkedik, igyekszik magáról elhitetni, hogy súlyos elmebeteg. Ezzel szeretné a büntetést elkerülni, holott egy háromtagú szakértői bizottság már megvizsgálta Olaszországban, és megállapították, hogy a vádlott büntethető – mondta a Borsnak a jogász.