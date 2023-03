Lebontják Budapest egyik legrégebbi strandfürdőjét - Fotók!

Magyarországon a dunai fürdőzés kialakulása után társadalmi igény támadt a XX. század elején a mindenki számára elérhető fürdőhelyekre, így még az I. világháború előtt kialakították a Margit-szigeten található Palatinus Strandfürdőt, és a Római-strandot. Ezeket követte több társával együtt a rákoscsabai Csabagyöngye strandfürdő, amely a XVII. kerület egyik felkapott fürdőhelyévé is vált nagyon gyorsan.

A Csabagyöngye Strandfürdő 1933-ban /Fotó: Vaskó Tamás / OSZK Roll

A most lebontand medencék már több mint 90 éve léteznek. A rákoscsabai fürdő egyébként végül 1992-ben zárta be kapuját fürdőhelyként, és azóta az Üdvhadsereg kezelésében áll. Megkerestük az Üdvhadsereg sajtóosztályát, hogy mik a szándékaik a területtel, amint válaszolnak, közzétesszük.

Elkezdték lebontani a több mint 90 éves medencéket /Fotó: Vaskó Tamás

Érdekesség, hogy az 1960-as években még két működő strand volt Rákoscsabán, de napjainkban egy sincsen. A vasútállomásnál a Béke, korábbi nevén Mária strandfürdő, a másik pedig a Lemberg utca és a Csabagyöngye utca sarkán állt. A bontás alatt álló Csabagyöngyének innen származik a jól csengő neve. A korabeli beszámolók szerint a 90-es években még egy ideig rockkoncerteket is adtak az üresen álló medencékben.

Napjainkban már csak a medencék romjai emlékeztették a helyieket, hogy itt évtizedekkel ezelőtt menő strandfürdő működött /Fotó: Vaskó Tamás

Találni olyan archív fotót is, amely 1933-ban készült a rákoscsabai strandról. Vagyis a hamarosan eltűnő Csabagyöngye strand legalább 90 éves, és ezzel a közelében van Budapest legrégebbi hasonló kategóriájú strandjához, a ma is működő Palatinushoz, amelyet 1921-ben alapítottak. Itt meg kell említenünk, hogy például a Széchenyi-fürdőt hamarabb alakították ki, mint a Palatinust, de kategóriáját tekintve közelebb állt a Csabagyöngye a Palatinushoz, mint a ma is működő Széchenyi-fürdőhöz.