Ezzel bosszantja az autósokat egy lakó a XIII. kerületben

Bosszantó esetekről számoltak be a XIII. kerületben: papírgalacsinokat, de volt, hogy üvegeket is dobáltak már ki a Dráva utca 7. szám alatti házból az autósokra. A tettest vélhetőleg nagyon dühíti a háza alatti autós forgalom, de az is lehet, hogy nagyon unatkozik... Mindenesetre jobb elfoglaltságot is találhatna magának.

Papírgalacsinok hevernek az úttesten – Fotó: Olvasói

„Ránk üveget hajítottak ugyanitt”

Egy autós dokumentálta a bosszantó esetet és megosztotta tapasztalatait egy zárt Facebook-csoportban, ahol a poszt alatt többen is összegyűltek és arról számoltak be, hogy velük is történt már ugyanitt hasonló.

„Valami elmebeteg idióta állat a Dráva u 7-es házból vizes galacsinokat dobál az autókra” – írta Nikolett.

„Felnőtt ember ilyet nem tesz, biztos egy gyerek, aki unatkozik” – vélekedett Hajnalka.

Apukám a kétezres évek elején Siófokon részeg holland huszonéves nyaralóktól sortüzet kapott pékáruból. Egyszerre többen dobálták zsemlékkel egy hotel erkélyéről. Poénnak szánták, de azért másokat bármivel dobálni sehol sem poén

– osztotta meg történetét Péter.

„Ránk üveget hajítottak már, ugyanitt” – írta Ildikó.

Ez még midig megy?! Pár éve a RAM-nál a Pannónián a koliból egy vízzel teli flakonnal dobtak meg, a kutyámat, ha nem ugrik el, fejbe találta volna, így csak csattant egy hatalmasat és kifröcskölt a víz

– írta Eszter.