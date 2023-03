Mi történt a sofőrökkel? Budapesten és Szombathelyen is parkoló autókat taroltak a figyelmetlen autósok

Valóságos zúzásról számoltak be több újpesti fórumon is március 15-én reggel: az elmondások alapján ugyanis egy Audi több parkoló autót is letarolt a helyi autóklub előtt.

Az Audi és a Peugeot is több parkoló autót zúzott össze - Fotó: (illusztráció) / Pexels

Egy szemtanú szerint legalább négy autó megsérült:

Én négyet láttam, aminek baja esett, de durván nézett ki. Az úton autódarabok hevertek, az Audinak pedig a jobb oldala roncsolódott össze nagyon

– mesélte egy arra járó szemtanú. Úgy tudni, hogy a sofőr több parkoló kocsit is összetolt, egynek pedig nekirohant. Az egyik kommentelő úgy tudja, hogy a sofőr elképesztő okokból zúzta le a kocsikat: információi szerint ugyanis lehajolt egy töltőért, azonban míg lefelé bámult, kocsija elszabadult.

Nem ez volt az egyetlen eset aznap, este Szombathelyen történt kísértetiesen hasonló eset: egy Peugeot sofőrje egy parkoló Suzukinak rongyolt neki, a kocsinak szintén a jobb oldala roncsolódott össze. A 112 Press szerint itt is a figyelmetlenség játszhatott közre, a lap ugyanis úgy tudja, hogy a sofőr rövid ideig oldalra nézett, ez alatt vélhetően elkapta a kormányt, és ekkor tarolta le a parkoló autót, ami aztán az újpestihez hasonlóan több másik kocsinak is nekikoccant. A lap hozzáteszi, hogy tudtukkal ittasság vagy bódító anyag használata nem merült fel.

Nem kizárt azonban, hogy az esetekben a változó idő és a front is ludas lehet: a Köpönyeg is megírta ugyanis, hogy elmúlt napokban viharos gyorsasággal váltotta egymást a télies, szeles zimankó; a könnyed, tavaszi napsütés és a kora őszi borzongás. Ez természetesen orvosmeteorológiai szempontból sem veszélytelen, rengetegen panaszkodtak ugyanis szívzavarokra, fejfájásra és hangulatingadozásra is, de ugyanúgy hatással lehet a koncentrációkészségre és a figyelemre is, de akár fáradékonyságot is okozhat, így ilyenkor az orvosok határozottan figyelmeztetik az autósokat, hogy fokozott óvatossággal vezessenek.