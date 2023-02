Rémálom lett a 800 milliós lottónyereményből

Roger és Lara Griffiths még 2005-ben szakított hatalmasat a lottón, méghozzá 1,8 millió angol fontot, vagyis mintegy 778 millió forintot, amiből azonnal vettek is egy pazar luxusingatlant Yorkshire-ben – írja a The Sun.

Csak a kamatból is kényelmesen megéltek volna

A 800 ezer fontos, azaz uszkve 345 millió forintos palota megvásárlása után a maradék pénzük ráadásul napi szinten 340 fontot kamatot hozott, vagyis vagyonuk nagyjából 10 ezer fonttal, tehát cirka 4 és fél millió forinttal nőtt havonta – mégis

minden pénzüket elbukták, sőt: 14 éves boldog házasságuk is végérvényesen megromlott.

A rossz befektetések sorozata meghozta a nem várt eredményt: miután Roger távozott a családi otthonból, búcsúzóul még közölte Larával: beütött a teljes anyagi csőd.

Közel 800 milliót nyertek a lottón - képünk illusztráció (Fotó: Pexels)

Vagyonból adósságba

Ráadásul nemcsak a meglévő vagyon folyt el: mint kiderült, Griffithsék komoly adósságokat halmoztak fel, melyek visszatérítésre mindössze álomotthonuk maradt a fedezet – többek között a 200 ezer fontos, vagyis megközelítőleg 86 millió forintos szépségszalonjuk is haldoklott.

Sok lottónyertes rosszabb körülmények között végzi, mint ahonnan eleve indult, és még csak meg sem sajnálja őket senki, hiszen nem dolgozott meg az elvesztett pénzért

– vallja Lara, aki szerint férje mindig is azt mondogatta, egyszer úgyis megüti a főnyereményt, ám mikor végül eljött annak napja, maga is sokkot kapott.

Fontos tudni, hogy a házaspár mindét tagja jó családból származik, mindketten iskolázottak, azonban sosem voltak vagyonosak, így

fogalmuk sem volt, hogy kezeljenek egy ekkora összeget,

ráadásul a nő bevallása szerint is túl sokat tapsoltak el az elején.

Végül a szerelmesek házassága is megromlott - képünk illusztráció (Fotó: Pexels)

Semmi sem volt drága

Dubai, New York, Mallorca, Monaco – a házaspár nyilván mindenhol ötcsillagos luxusutakon vett részt világszerte, miközben a férj Porschét, a feleség pedig Lexust vett magának, míg két gyermekük évi 10 ezer fontos, azaz mintegy 4 és fél millió forintos tandíjat követelő magániskolában kötött ki. Mindezekhez a

megannyi ékszer, ruha, dizájner bútor és táska, valamint az 500 fontos, tehát uszkve 200 ezres öltönyökből álló kollekció, illetve a fehérített fogsor és botoxolt arc

már csak hab volt a tortán.

Roger természetesen otthagyta a munkáját, hogy a család befektetéseit kezelje, mialatt újraélte gyermekkori álmát, hogy rocksztár lehessen: közel 30 ezer fontot, vagyis nagyjából 12 és fél millió forintot költött egy stúdióalbumra, ami végül csupán 600 példányban fogyott el.

Az utolsó csepp

Egy szerető házasság talán ki is bírta volna mindezt, illetve az ebből következő csődöt, a hirtelen jött gazdagság azonban Roger hiúságát is meglegyintette: a férfi persze hamar le is bukott neje előtt, aki megtalálta egy barátjával való levelezését egy nőről – majd

a csalfa férj néhány sporttáska társaságában távozott is feleségével közös otthonukból.

Mindezek dacára Lara, mint mondja, továbbra sem bánta meg, hogy nyertek a lottón, mindössze az szomorítja el, hogy a mesés álmok ily szörnyű ébredéshez vezettek történetük végén...