Rejtélyes eltűnés Zalában: Halottá fogják nyilvánítani az édesanyámat, pedig tudom, hogy él

Tavaly szeptember 26-án a Zala vármegyei Csöngedmajorban Bangó Istvánné, Mária dél környékén elhagyta az otthonát, hogy megkeresse elszökött négylábúját. Órákkal később a kutya hazatért, ám az asszonynak azóta sem bukkantak a nyomára. Lapunknak lánya, Mira elmondta, azt amit azóta átéltek, a legnagyobb ellenségének sem kívánná. Teljesen kétségbe van esve, viszont hisz abban, hogy anyja még életben van.

Mira nem adja fel a reményt. Fotó: Metropol

- Különböző rémképek jelentek meg a fejemben. Mi van, ha egy vadállat támadta meg? Viszont akkor miért nem találtunk ruhafoszlányokat? Az is lehet, hogy a földúton baleset érte, de akkor mért nem találjuk? Állandóan csak kattog az agyam, és nem tudok választ találni a történtekre – fejtette ki Mira a könnyeivel küszködve, aki azt is megosztotta velünk, hogy már holtestkereső kutyákat is bevetett a rendőrség, de ők sem bukkantak az idős asszony nyomára.

Nagyon nehéz ez. Az egyetlen feladatom jelenleg megtalálni anyukámat. Nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy összeroppanok. Erősnek kell maradnom, anyukámért

– mondta kisírt szemekkel a megtört nő.

Máriát a rendőrség az eset óta eltűntté nyilvánították, amelyről a hivatalos levelet pont karácsonykor kapta meg a család.

– Szörnyű volt. December 26-án jött a levél, hogy eltűntté nyilvánították. Ez azt jelenti, hogy 5 év múlva, ha nem kerül elő, halottá nyilvánítják, ám én még szeretnék hinni abban, hogy anyu még igenis él és ott van valahol! – mondta kétségbeesetten Mira.

A rendőrség 200 ezer forint nyomravezetői díjat is kitűzött, annak érdekében, hogy minél hamarabb előkerüljön az asszony, aki két héttel ezelőtt ünnepelte volna 70. születésnapját.

Tudni szeretném mi történt vele. Hiszek benne, hogy előkerül élve. De őszintén már az is megnyugvás lenne, ha a holtteste kerülne elő. Amíg így vagy úgy nem kerül meg, addig nem nyugszik meg a lelkem

– osztotta meg velünk elcsukló hangon az eltűnt nő lánya.