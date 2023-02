Álmikuláscsomagok lepték el Józsefvárost, áll a bál Pikó parkolási díjai miatt

Megszűnt Józsefvárosban az ingyenes parkolási lehetőség a kerületiek számára, a helyiek három díjzóna alapján fizethetik az újabban csak „Pikó-adóként” emlegetett parkolási díjat. Az ott élőket felháborította a merész húzás, Pikó András ugyanis nulla forintról emelte a parkolási díjat azonnal 18 ezer, 24 ezer vagy 30 ezer forintra.

Elsőként a fővárosban

Tavaly szeptemberben szavazta meg Józsefváros képviselő-testülete az új parkolási rendeletet, amely szerint a kerületi lakosok számára megszűnik az ingyenes parkolási lehetőség. Ezzel a VIII. kerület lett az első fővárosi kerület, ahol fizetniük kell a helyieknek a parkolásért. A tavaly bevezetett, egységes fővárosi zónákat alapul véve három különböző díjtételt állapítottak meg: az A zónában élők lakásonként az első autó után évi 30 000 Ft-ot fizetnek, a B zónában lakók 24 000 Ft-ot, a C zónában pedig 18 000 Ft-ot. Második autóra ugyanezek a tételek 75 000 Ft, 60 000 Ft, illetve 45 000 Ft. „Józsefvárosban az a szabályozás, mely lakosonként két autó ingyenes parkolását engedélyezte, teljesen fenntarthatatlan és nagyon káros következményekkel járt. Nem elsősorban anyagi értelemben, az önkormányzat nem azért tette fizetőssé a helyi lakosok számára is a parkolást, mert kevés a pénze, hanem azért, mert nem lehet másképp megoldani azt, hogy 10 ezer parkolóhelyre 18 ezer ingyenes engedélyt voltunk kötelesek kiadni” – indokolta a polgármester a sokat vitatott döntést.

„Pikó-adónak” hívják a helyiek a parkolás éves díjait

Tiltakoznak a józsefvárosiak

A hét elején a kerületiek egy tiltakozó akciót is szerveztek, hétfő reggelre több kerületi autóján is megjelent egy álmikuláscsomag, benne egy „Pikó-adó” feliratú csekkel, amin ez olvasható: „Pikó András és balliberális csapata a helyi lakosoktól is elvette az ingyenes parkolás lehetőségét. Brutálisan magas éves díjakat vasalnak be rajtuk. Teszik ezt annak ellenére, hogy idén rekordmagas, 40 milliárd Ft-os költségvetésből gazdálkodhat a kerület. Ön már befizette? Igen, 2024-ben változtathat, Önön múlik.” Pikó András persze azonnal „fideszes akciónak” nevezte az autókon megjelenő figyelemfelhívó leveleket, és hajthatatlanul amellett érvel, hogy a kerületi lakosok is az ingyenesség megszüntetése mellett voltak, és hogy szerintük nem is lehetett másképp megoldani a parkolási gondokat.

Igazságtalanság a zónásítás?

Egy kommentelő arról írt a polgármesternek, hogy bár azt elfogadja, hogy az év elejétől a kerületi lakosoknak is fizetniük kell, azt egyáltalán nem érti, hogy miért különböztetik meg a lakosokat zónák szerint.

„Én kicsit törvénytelennek tartom, hogy a lakossági parkolást is zónákra osztották, nem azt kritizálom, hogy fizetni kell. De úgy érzem, minden lakos egyenlő. Lehet nincs igazam? Talán a megjelölt alsó határ összeg és a felső határ összeg felezésénél húzni kellett volna egy határt és egységes lakossági parkolási díjat fizetni. De sajnos itt megint megkülönböztetés folyik a lakosok között. Vajon aki 30-60 éve lakik a kerület ugyanazon területén, az tehet róla, hogy ott van a lakása? Ez a lakossági parkolási díj megállapítása diszkriminatív és árkot ás a lakosság körében. Aki 30 ezret fizet, az ugyanott áll meg a kerületben, mint aki a legkisebb díjat. Csak amikor hazaér az otthonába, akkor parkol a ház körüli zónában. Én mint kerületi lakos nem értek egyet a lakossági parkolás zónásításával” – fejtette ki a véleményét egy józsefvárosi.