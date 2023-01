A lényeg a szag: a Pikó-budi mellé megérkezett a kutyapiszoár is Józsefvárosba

Hatalmas szenzációként tálalja a Józsefvárosi Újság, hogy a kerületbe megérkezett az első „kutyapiszoár”, méghozzá a frissen felújított Déri Miksa utcába. Az ebvécé valójában egy betonkúp, amitől azt remélik, hogy a kutyák majd ezt fogják lepisilni – bármi más helyett.

A kutyapiszoár 120 ezer forintjába került az önkormányzatnak Fotó: Józsefvárosi Újság

Állandóan bűzölögni fog

„A szerkezet viszonylag olcsó!” – hirdeti a lap. Kinek mi számít olcsónak, a „cseh találmányként” emlegetett kúpot 120 ezer forintért szerezte be a 8. kerületi önkormányzat, a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület javaslatára.

Megmarad benne a szag, magyarán egy bűzölgő betonkúp a kutyapiszoár Fotó: Józsefvárosi Újság

A betondarab legfőbb jellegzetessége, hogy bűzölög, ugyanis magában tartja a vizeletet. „A piszoár könnyen lemosható, vagy az eső mossa le, a szag azonban megmarad benne” – jelentik be a kerületiek legnagyobb örömére.

Rovarhotel után kutyapiszoár

A józsefvárosi kutyapiszoár még csak a kezdet, itt tesztelik ugyanis az újdonságot, amiből várhatóan majd több is megjelenik a fővárosban. „A kutyapiszoárból azonban nem elég egyet kirakni egy olyan parkban, mint a Déri Miksa utcai. Kutyás szemmel kell átvizsgálni a helyszínt, és úgy elhelyezni a szükséges mennyiséget, ami persze egy ekkora területen is csak néhány darabot jelent” – vetítették előre a szép jövőt. A cseh betonkúpnak majd magyar weboldala is lesz, a kutyapisi.hu oldal azonban egyelőre fejlesztés alatt áll.

Már így is bűzölög a kerület a Pikó-buditól

Valószínűleg úgy gondolhatták, hogy Józsefvárosnak már úgyis mindegy, eleve három éve bűzölög a kerület.

A Pikó-budi már 3 éve bűzölög a kerületben

Mint arról a Metropol már többször beszámolt, a Népszínház utca és a Bacsó Péter utca sarkán harmadik éve áll egy toi-toi, amit a helyiek csak Pikó-budinak hívnak. Már többször kérték az önkormányzatot, hogy távolítsák el a műanyag bódét, mert a legtöbben bele sem mennek, csak mellévizelnek, de a budi maradt – íme erről szóló videónk: