"Csak a csend volt és a sötétség" - éppen tv-t nézett Aysa, mikor remegni kezdett az épület

Szívbe markoló történetet tett közzé a Katolikus Karitász - Caritas Hungarica arról a lányról, aki néhány nappal ezelőtt a családjával nézte a tv-t, amikor rájuk szakadt a mennyezet a földrengés következtében. Asya épp a kedvenc sorozatát nézte, amikor megtörtént a tragédia. Aznap rendkívül hűvös volt és ezért be is kellett takaróznia, ám hamarosan tompa morajlás vette kezdetét. Nem sokkal ezután elkezdett mozogni az épület is, a kanapé ferdén kezdett lecsúszni, és a szoba túlsó végén állt meg a virágpolc mellett, a plafon leomlott, Asya pedig eszméletét veszítette.

Fotó: Katolikus Karitász - Caritas Hungarica

"Csak a csend volt és a sötétség"

Asya, amikor végül magához tért, csak a csend volt körülötte és a sötétség. A feje fölött kitapogatott egy faldarabot, ez egy kicsit magához térítette. A szüleit már nem látta, csak azt hallotta, ahogyan kiabálnak, és Allah-hoz fohászkodnak.

A Katolikus Karitász mentőcsoportjának beszámolója szerint a masszív betonból készült lapos tetős épület megrogyott, bár a legtöbb fal megmaradt, az emeletek egy helyen össze csúsztak.

Higgyék el, hogy van valaki bent

– könyörgött egy kötött sapkás idős ember nekik, amikor a helyszínre értek.

Fotó: Katolikus Karitász - Caritas Hungarica

A magyar csapat azonnal dolgozni kezdett

A magyar önkéntesek rövidesen megkezdték a mentési munkálatokat, és több helyen is megpróbáltak felkapaszkodni az épület legmagasabb pontjára. A barlangászok a legnagyobb nyíláson keresztül indultak el, és jelezték, hogy valahonnan a mélyből segélykérő hangot hallanak. Közben megérkeztek az izraeli mentősök is, akik szintén kivették a részüket a munkából és egy speciális szerkezeten keresztül feltérképezték, hogy hol helyezkedhetnek el még a túlélők.

Ahhoz, hogy mentőalakulatok biztonságosan megtudják közelíteni a bajba jutottokat, elsősorban a nagy mennyiségű törmeléket, betondarabot kellett eltávolítani. Szerencsére az utcán álldogáló civilek is gyorsan a magyarok segítségére siettek.

Többen fenyőfát vágtak ki azért, hogy legyen mivel kitámasztani a barlangászok feje fölötti födémet. A mentési munkálatoka ugyanakkor jelentősen megnehezítette az a televíziókészülék, ami útját állta a kutatóknak, ám végül sikerült darabjaira szedniük.

Fotó: Katolikus Karitász - Caritas Hungarica

Asya eközben fülelt, és amikor meghallotta az egyre inkább közeledő zajokat, a megfeszült teste elernyedt. Az elmúlt 3 és fél nap óriási megpróbáltatások elé állította őt, és a szüleit, így valósággal megörült, amikor meghallotta a közelgő mentőalakulatok zaját. A szomjúság, és az éhség mellett a hideg volt a legnagyobb kihívás számára, ám egy plédnek köszönhetően sikerült átvészelni a fagyos, zord időjárást.

A barlangász szerint nagy szerencséje volt a lánynak, hogy nem szorult be valamelyik testrésze, mivel az jelentősen hátráltatta volna a kiszabadítását. Az pedig, hogy eszméleténél volt és tudott kommunikálni megmentőivel, külön előnyt jelentett mindenkinek.