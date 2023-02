Balhé a Pepcoban: „Ostoba szukának nevezett!”

Azért rendezett jelenetet egy budapesti Pepcoban egy édesanya, mert kedvesen mert szólni neki az egyik alkalmazott. Veronikával soha nem történt még csak ehhez fogható incidens sem a munkája során. A Promotions oldalának mesélt a megdöbbentő esetről.

Képünk illusztráció / Fotó: Pixabay

Az egész azzal kezdődött, hogy a kisgyermekes édesanya a fiát egy műanyag kosárba akarta beleültetni. Veronika megkérte, hogy ne ültesse a kosárba a kisfiút, mert nem bírja el a sújt. Az eltört műanyag pedig megsértheti. Felhívta az édesanya figyelmét arra is, hogy beviheti a babakocsit az üzletbe, de a nő azonnal visszavágott: „A francot lehet elférni, mikor tele van minden a dobozokkal és a széthagyott árukkal”.

És ezzel még nem ért véget a figyelemhiányos nő tombolása

Az anyuka, ezután továbbra is különböző trágár szavakkal vonult végig az üzleten.

„Olyanokat mondott, hogy »a f*sznak nem lehet elpakolni az útból, pedig nem kell nagy tehetség kipakolni pár cuccot, de úgy látszik, ezeknek a gyökereknek ezt is nehéz megcsinálni«. Aztán beállt a sorba, és ott folytatta: »persze, hogy ilyenkor kell mindenkinek shoppingolnia, b*sszátok meg«. A többi vásárló csak nézett, hogy mi baja van, aztán mikor odakerült a pénztárhoz, elkezdett panaszkodni a kolléganőmnek, hogy jó lenne, ha megnevelnének engem, mert ilyen földi parasztot még nem látott. Ja, és utána még ostoba szukának is nevezett, mert mertem neki szólni, hogy ne ültesse a gyerekét a kosárba. A kolléganőm elmondta neki ugyanazt, amit én is, aztán őt osztotta ki, hogy »miért csak agyhalottak dolgoznak ebben a kib*szott boltban?!«, majd mikor távozott, megfenyegetett minket, hogy nem sokáig fogunk már ott dolgozni” – emlékezett vissza Veronika a történtekre.