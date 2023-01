Kiderült, pontosan kiknek jár a 13. havi nyugdíj

Január elsejével a nyugdíjak és kéttucatnyi egyéb ellátás összege 15%-kal emelkedett. Ráadásként már nem kell sokat várni, és februárban megérkezik a dupla nyugdíj az arra jogosultaknak. Nem csak a nyugdíjasok kapnak dupla pénzt februárban, egyéb ellátásban részesülők is érintettek.

A tizenharmadik havi ellátás összege azonosan a tizenharmadik havi nyugdíjjal, 2023. február hónapban teljes egyhavi összegben kerül kifizetésre, külön kérelem nélkül, hivatalból.

A folyósító Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint tizenharmadik havi nyugdíjra az jogosult, aki 2022 legalább egy napján, valamint 2023 januárjában öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban vagy mezőgazdasági járadékban részesült. Rajtuk kívül azok is kapnak 13. havi nyugdíjat, akik olyan pénzellátásra jogosultak, ami nem minősül nyugdíjnak, de évente a nyugdíjakkal azonos módon emelkedik az összege.

Tizenharmadik havi juttatás elhalálozás esetén

Ha a tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve tizenharmadik havi ellátásra jogosult személy még a juttatás kifizetése előtt, 2023. január hónapban elhalálozik, a juttatás felvételére jogosult lesz a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, e személyek hiányában az örökös veheti fel az ellátást a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása időpontjától számított egy éven belül.

Fontos tudni, hogy ebben az esetben a kifizetést kérni kell, az nem történik meg kérelem nélkül.

Jogosultság majd csak 2024-ben

Amikor a nyugdíjba vonulás időpontjáról döntünk, most már azt a körülményt is jó figyelembe venni, hogy ha nem 2022-ben, hanem 2023-ban történik a nyugdíjba vonulás, az érintett 2024-ben lesz jogosult első alkalommal a tizenharmadik havi nyugdíjra. Ugyanez vonatkozik természetesen a tizenharmadik havi ellátásra jogosultakra is.

