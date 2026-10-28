Jessica Biel szigorú szabályt hozott fia karrierjéről

Jessica Biel és Justin Timberlake 11 éves fia, Silas már most érdeklődik a színészet iránt, sőt édesanyja egyik filmjében egy kisebb szerepet is kapott. Jessica Biel azonban nem szeretné, ha gyermeke pusztán a családja hírnevének köszönhetően jutna előre. A színésznő szerint a lehetőségekért ugyanúgy meg kell dolgoznia, mint bárki másnak.

Jessica Biel feltételt szabott.

Fotó: AFP

Jessica Biel nem akar kivételezni a fiával

A színésznő Josh Smith beszélgetős műsorában mesélt arról, hogy Silas egyre gyakrabban hozza szóba a színészi karriert. A fiú már most is otthonosan mozog a zenében, lemezlovasként is kipróbálta magát, emellett jó humorérzéke és színészi adottságai is vannak.

Amikor felmerült, hogy Silas szerepelhetne édesanyja új filmjében, Jessica Biel először bizonytalan volt. Férjével ugyanis igyekeznek távol tartani gyermekeiket a reflektorfénytől, és a színésznő pontosan tudja, milyen nehézségekkel jár ez a pálya.

Nem akarod elvenni az álmaikat, pedig ezt az egyet legszívesebben elvenném tőle. Azt mondom neki, kérlek, ne ezt csináld! Bármi mást, csak ezt ne! Nagyon nehéz!

– vallotta be.

Fotó: AFP

A híres szülők miatt nem jár különleges bánásmód

Silas végül egy apró szerepet kapott a Matchbox: The Movie című filmben, amelyben édesanyja is játszik. A színésznő azonban már előre tisztázta vele, hogy ez nem jelenti azt, hogy a jövőben is automatikusan lehetőségekhez jut.

Jessica Biel szerint sok gyerek hosszú időn át színjátszó órákra jár, próbákon vesz részt, és keményen dolgozik azért, hogy egyszer szerepet kapjon. Nem lenne igazságos velük szemben, ha valaki kizárólag a családi kapcsolatai miatt kerülne előnybe.

Nem veheted el valaki más szerepét csak azért, mert az én fiam vagy. Ez így nincs rendben, mi ilyet nem csinálunk

– fogalmazott határozottan.

Hozzátette, hogy fia mostani szereplését azért engedte meg, mert csupán egészen kis feladatról volt szó. Ha hosszabb szöveget kellett volna megtanulnia, már másként döntött volna.

Azt a szerepet ki kellene érdemelned. Nem akarjuk, hogy csak úgy az öledbe hulljanak a lehetőségek, mert ehhez a családhoz tartozol

– hangsúlyozta.