Kórházba került a Disney sztárja, nagy a baj

Megrázó videóval fordult rajongóihoz Rondell Sheridan, a Disney Channel egyik ikonikus szereplője. A Raven otthona és a Cory a Fehér Házban sorozatokból ismert színész hasnyálmirigy-gyulladással került kórházba, és anyagi segítséget kért a gyógyuláshoz.

Sheridan április 10-én lett rosszul útközben, és elsőként gyomorproblémákra gyanakodtak az orvosok. Két nappal később, amikor ismét kórházba került, már egyértelműen kiderült: súlyos pancreatitisről van szó. Kilenc napot töltött kórházban hasnyálmirigy-gyulladás miatt és rengeteg vizsgálaton esett át.

Azt hittem, jobban vagyok, de csak megfigyelésre engedtek haza

– mondta a színész egy kórházi ágyból készült Instagram-videóban. „A hasnyálmirigyem gyulladt, és nincs rá gyógymód – csak várni lehet, míg lemegy a gyulladás.” Hozzátette: hosszú ideig nem tud dolgozni, ami anyagilag is megviseli. Sheridan legutóbb turnézott humoristaként, de most hosszú felépülés vár rá. A rajongók és a barátok szeretetteljes támogatása talán segít, hogy újra talpra álljon – és visszatérjen a színpadra, ahol mindig is otthon volt.