59 éves szexikon: Liz Hurley bikiniben mutatta meg egyre formásabb testét - Fotó!

Nem sok olyan ember élhet a földön, aki elhiszi azt, hogy Liz Hurley idén be fog lépni a 60-asok klubjába. Pedig a születési anyakönyvi kivonata szerint 1965-ben született a brit modell és filmcsillag, aki az elmúlt három évtizedben úgy döntött, hogy nem öregszik tovább. A szépség néha a már felnőttkorú fiával is szokott közös képeken szerepelni, és megértjük, ha valaki azt hiszi, hogy testvérek. Liz kirobbanó formájára mi sem jobb bizonyíték, mint a legújabb Instagram-képe, amelyen falatnyi bikiniben mutatta be tökéletes lábait, és hibátlan testét. Ha kíváncsiak vagytok az örök fiatal bombázóra, itt tudjátok megtekinteni: