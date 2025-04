Hoppá! Az Exatlon sztárja saját magát buktatta le, hamarosan kétszeres édesapa lesz

Hatalmas a boldogság a tízszeres kick-box világbajnok családjában, hiszen úton a második baba. Mórádi Zsolt az Exatlon Hungary második évadának nagy kedvence volt, nem csak kisportolt teste, de elképesztő futamai miatt is.

Az Exatlon sztárja a közönség kedvence volt Mórádi Zsolt Fotó: TV2

Az Exatlon szépfiújának felesége újra várandós

Nem csak a sportkarrierjében, de a magánéletében is nagyon sikeres Mórádi Zsolt. Az Exatlon második évadának Bajnoka évek óta boldog párkapcsolatban él, Barbi, a párja mindenben támogatja, nagy szerelem az övék. 2020-ban a sportoló romantikus helyszínen, a Kékestetőn fel is tette a nagy kérdést kedvesének, aki azonnal igent mondott. Egy évvel később pedig a legnagyobb titokban újabb csodálatos helyszínen elvette Mórádi Zsolt szíve választottját. Vagyis a legnagyobb titokban tette volna, de arra nem számított, hogy exatlonos csapattársai, akik barátai lettek, egymás után posztolnak Instagram-oldalukon a nagy napról. Ott volt az esküvőn Busa Gabi, Kempf Zozo, Harcsa Norbert és az azóta elhunyt Csollány Szilveszter is. 2023 augusztusában megszületett Zsolték első gyermeke, majd nem sokkal később Amerikába költözött a család. Most Manhattanben élnek, ahonnan friss képeket posztolt a világbajnok. A fotókon jól látszik, mekkorát nőtt kisfia, Olivér és az is feltűnt a rajongóknak, hogy felesége újra várandós.

„Mindenhogy nő” – írta a poszthoz Mórádi Zsolt.

Mórádi Zsolt esküvőjén exatlonos barátai, Busa Gabi, Harcsa Norbi, Kempf Zozo és Csollány Szilveszter is ott volt Fotó: Instagram

Csollány Szilveszter emlékére túrákat tartanak

Az Exatlon Hungary második évadának Bajnokai közt legendásan jó barátság alakult ki. Busa Gabi, Kempf Zozo, Tóth Dávid, Mórádi Zsolt, Harcsa Norbi, Ujvári Iza és az azóta elhunyt Csollány Szilveszter a műsor után is rendszeresen találkoznak. A gyászoló sportolók Szilas emlékére azóta is szoktak együtt túrázni.