A Nagy Duett: Nagyot hibázott Aurelio, a nézők mentették meg Nótár Mary haragjától

Vasárnap este, A Nagy Duett 4. adásában egészen szürreális pillanatoknak lehettünk szemtanúi, amikor Nótár Mary és Aurelio előadták a Szeresd a testem című örökzöld slágert. A valóságshowsztár ugyanis chippendale fiúként szórakoztatta a közönséget, és persze le is dobott majdnem mindent, ahogy azt kell. Csakhogy hatalmasat bakizott az őrületes produkció közepette, ami miatt még a mestere is káesett a szerepéből.

Aurelio és Nótár Mary hétről hétre egyre nagyobb meglepetéseket okoznak A Nagy Duett 2025-ös évadában Fotó: Máté Krisztián

Aurelio Nótár Mary mellett inkább a szórakoztatásra helyezi a hangsúlyt, mint a hibátlan előadásra, ami általában nagyon jól is áll neki. Most viszont annyira belefeledkezett a vetkőzésbe, hogy még azt is elfelejtette, hogy egyáltalán énekelnie kellene. Ezen már a mestere sem tudott segíteni.

Az az igazság, hogy én már szóhoz sem jutok attól, amilyen meglepetéseket tartogatott a nap. Nagyon készültünk, de valami olyan sült ki belőle, amit életemben nem gondoltam volna. El sem tudtam volna képzelni, hogy én, egy élő show-műsorban röhögésbe kezdek a színpadon, de nem bírtam tovább. Egyszerűen kizártam már mindent, mert láttam, hogy Aurelio nem énekel, próbáltam segíteni, de nem is azt csinálta, amit kellett volna, és teljesen elvesztünk

– mesélte nevetve a műsor után Mary.

Persze a győzelem után már az énekesnő sem tudott haragudni szétszórt partnerére.

„Csodálatosak a nézők, hogy ennyien szavaztak, és köszönjük, hogy ennyire szeretnek minket”– tette hozzá mosolyogva.

Én pedig nagyon hálás vagyok, hogy miattuk megélhetem a holnapot, és nem leszek levágva

– viccelődött az egykori villalakó is.

Aurelio helikopterezés helyett most szerencsére csak alsónadrágig vetkőzött Fotó: Máté Krisztián

A Nagy Duett Aurelio számára hatalmas kihívás

A valóságshowsztár nagyon szeret szórakoztatni, de igyekszik mindezt úgy tenni, hogy azzal Marynek se okozzon kínos pillanatokat, igaz ez nem mindig jön össze.

„Nyilván ő zeneileg a csúcson van, és nagyon odafigyel, hogy tényleg megtanulom-e a dalt, a lépéseket, ezért nekem csak az fájt, hogy nem akartam őt kellemetlen helyzetbe hozni. Szóval nem akarok mentegetőzni, de négyszer lepróbáltuk a színpadra lépés előtt, és akkor tudtam az egészet” – mondta a show után kérdésünkre Aurelio, amit Mary sem hagyott szó nélkül.

Ki volt gyakorolva persze, nem erről van szó. Én azt gondolom, hogy ő akkor kapott egy hatalmas löketet, amitől elfelejtett mindent, amikor már félmeztelenre levetkőzött, és a közönség odavolt érte

– árulta el a véleményét az énekesnő is.