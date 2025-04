A Dal 2025: Szirota Jennifer sok évnyi befektetett munkája meghozta a végső sikert

A Dal 2025 című műsorban a Gypo Circus és Szirota Jennifer: Szél úgy beszél című szerzeményét kiáltották ki győztesként. A produkció a „Magyarország dala 2025” cím mellett lemez- és klipkészítési lehetőséget nyert a közmédia felajánlásából. Szirota Jennifer nem sűrűn szokott interjút adni, de most a Metropolnak kivételt tett és elárulta, hogy természetesen nagyon örül annak, hogy megnyerték a közmédia dalversenyét, viszont nem csak pozitív érzések kavarognak benne.

A Dal 2025 győztese a közönségnek köszönhetően a Gypo Circus és Szirota Jennifer lett (Fotó: MTVA)

Nemcsak örömteli érzés A Dal 2025-ös versenyét megnyerni

Egy ilyen szituációban nagyon sok minden megfordul az ember fejében és lelkében. Amellett, hogy nagy dicsőség, nagy felelősséggel jár egy ilyen dalversenyt megnyerni. Tényleg nagyon tele vagyok energiával és pozitív érzésekkel, de azért van egy nyomás-érzetem is. Mert az emberek bizalmat szavaztak nekünk, és emiatt törekednünk kell arra, hogy a rajongók szeretetét továbbra is kiérdemelhessük

– nyilatkozta lapunknak Szirota Jennifer, aki örül annak, hogy lehetőséget kap arra, hogy egy olyan projekten dolgozzon, amivel valódi értékeket tud teremteni.

A Dal 2025 győztesei továbbra is együtt maradnak

A Dal 2025 győztese elmondta, hogy a végső győzelem jár lemez- és klipkészítési lehetőséggel is, amiken Jennifer a Gypo Circus zenekarával együtt fog dolgozni. A dalverseny győztese elárulta, hogy olyan jó kapcsolatot alakítottak ki a Gypo Circussal, hogy öröm a közös munka minden perce. Az énekesnő elmondta, hogy emellett viszont külön is fog létezni a zenekar és ő is, mint Szirota Jennifer. Viszont bevallotta, hogy kifejezetten feszített tempójú lesz a következő időszaka, ugyanis az éneklés mellett egy iskolában tanít, illetve színházban is szerepel.

„Borzasztóan hálásak vagyunk az ötödik zsűritagnak, a közönségnek, nézőknek, hogy általuk kikerülhettünk nyertesként. Az egész csapat nagyon büszke az elért eredményre. Én ugye már többször is vettem részt különböző tehetségkutatókban, és most ért be igazából az, hogy én is egy nagyon szép eredményt tudtam elérni egy ilyen versenyben” – mondta Szirota Jennifer, aki több tehetségkutatóban is szerepelt, egyszer döntőzött is, viszont eddig még sosem nyert.