Összetört a rajongók szíve: holtan találtak rá a fiatal, népszerű énekesre

Nemrég érkezett a szomorú hír, hogy mindössze 43 évesen elhunyt Wheesung: a dél-koreai énekesre hétfőn, az otthonában találtak rá holtan. A hatóságok azt közölték, már megállt a szíve, amikor rátaláltak, hozzátéve, a halál beállta óta addigra jelentős idő eltelt. Azt is elmondták, hogy a helyszínen nem találtak bűncselekményre utaló jeleket.

Holtan találtak rá a népszerű énekesre Fotó: Pexels

Wheesung, valódi nevén Choi Whee-sung, 2002-ben debütált, és csakhamar hatalmas hírnévre tett szert. A 2000-es években rendkívül népszerű volt: neki tulajdonítják az R&B népszerűsítését Dél-Koreában. Az évek során Wheesung a K-pop sztárok mentorává és énektanárává nőtte ki magát, mi több, néhányuknak dalokat is írt. Számos művésszel működött együtt, és K-pop-koncerteken is fellépett szerte a világon, beleértve Hollywoodot is – írja a BBC.