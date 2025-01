DJ Dominique testközelből látta az 5 éve elhunyt Kobe Bryant felemelkedését

Miután Shaquille O’Neal elment a Los Angeles Lakerstől, Kobe Bryantnél pontosan ugyanazt a fejlődési folyamatot véltem felfedezni, mint Michael Jordannél. Mindkettejükre igaz, hogy folyamatosan változtatták a játékukat. Egyikük sem volt konstans ugyanaz a játékos a karrierje során, szezonról szezonra mindent megtanultak a játékról. 2009-ben pedig ismét a csúcsra tudott érni Kobe, ezúttal Shaq nélkül, ráadásul két egymást követő évben is bajnok lett. A néhol arrogánsan viselkedő játékosnak benőtt a feje lágya és már a 2008-as olimpiai játékokon felfedezhető volt, hogy több fiatalnak is a hóna alá nyúlt, ez pedig kitartott karrierje végéig. Azt sajnálom, hogy pályafutása utolsó éveit szétdarabolták a sérülések. Mindezek ellenére 2016-ban, a legendájához méltón búcsúzott a játéktól. Azt is szögezzük le, hogy nem sok olyan játékos fordult meg a ligában, akinek két mezét is visszavonultatták, ugye a 8-ast és a 24-est