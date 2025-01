Charlie: Ezek az emberek óriási önfeláldozásról tanúskodnak

Idén is megrendezték a Könnyűzenei Technikusok Egyesületének találkozóját. Az idei rendezvényen három legendás zenész is részt vett: Horváth Charlie, Frenreisz Károly és Gidófalvy Attila. Charlie meghatódottan és büszkén méltatta a rendezvény szervezőinek munkáját. A Könnyűzenei Technikusok Egyesülete már több mint három éve alakult azzal a céllal, hogy elismert szakma legyen a munkájuk. Ezen kezdeményezésnek akkora sikere lett, hogy ma már szakemberként tekinthetünk a könnyűzenei technikusokra, hiszen több felsőoktatási intézmény is oktatja ezt a szakmát. A Könnyűzenei Technikusok Rendezvénye minden évben arra törekszik, hogy a könnyűzenei koncertek „láthatatlan” támogatói előtt tisztelegjen, ez pedig 2025-ben sem volt másképp. A rendezvény egyik szervezője, a Könnyűzenei Technikusok Egyesületének elnöke, Huszkai József Leó mesélt a Borsnak a rendezvényükről.

Charlie (középen) nagyon jól érezte magát a rendezvényen (Fotó: Mogyoróssy Márton)

Egy estére összegyűlt a szakma

− A célunk az, hogy emlékezzünk: régi fényképek, dolgok gyűjtése és a legendás szakemberek és zenészek összehozása. Emellett kiemelten fontos a hagyományaink őrzése. Volt idén is minden. Zenei filmanyagokat is bemutattunk. Mi nem csak gyűjtjük az anyagokat, de mi magunk is csinálunk riportokat, ez a mostani rendezvényen sem maradt el. Van kettő webes megjelenítési formánk, ezek közül az egyik a weboldalunk, a www.kotegy.hu, emellett pedig a Facebookon is jelen vagyunk. Itt - szinte az ismeretlenségből - havi hetvenezer látogatóra tettünk szert. Ez számunkra azt jelenti, hogy az emberek érdeklődőek. A Könnyűzenei Technikusok Rendezvénye most már 6-7 évre nyúlik vissza. Ez először csupán önálló szervezésként valósult meg, mostanra viszont – gondolok itt az utolsó három esztendőre – már a Könnyűzenei Technikusok Egyesülete szervezésében jön létre. Mi szervezzük és mi hívjuk meg a rendezvényre a roadokat, a művészeket és a vendégeket. Ilyenkor természetesen vendégül is látjuk őket vacsorára - számolt be az egyesület elnöke, majd elmondta azt is, hogyan zajlik egy-egy ilyen rendezvényük.