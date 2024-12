„A 10 millió pszichológus országa lettünk” – reagált a durva kritikákra a Házasság első látásra szakértője

A TV2-n november 18-a óta látható Házasság első látásra című reality házaspárjainak napjait nem csak az elsöprő szerelem teszi ki, hanem a viták, hisztik, beszólások és balhék is. Bár a szakértők ezeknek nem részesei, figyelemmel követik, mi történik a házasok között, s a közös terápián útmutatást is adnak nekik. A gond csak az, hogy számos néző durva kritikát fogalmazott meg a pszichológusokkal szemben, úgy vélik ugyanis, hogy azokat az embereket alázzák meg, akik végig normálisan álltak a párjukhoz. Például Marica és Zoltán esetében is felmerült ez a „probléma”, miután a jogászt vérig sértette fogdoki férje, amiért továbbra is neki kell bűnhődnie és változtatnia. Arról nem is beszélve, hogy a legutóbbi ülésen, Marica korábbi evészavarát a szülei hibájaként rótták fel a szakértők. A sor hosszan folytatódik a kommentelőktől, de egyébként még Szabi felesége, Fecső Judit is viccesen megemlítette az egyik adásban, hogy akár ő is ülhetne a szakértők között... Na, de mit szólnak mindehhez a pszichológusok?

Házasság első látásra Judit is odaszólt a szakértőknek (Fotó: Szabolcs László)

Házasság első látásra: kiakadtak a szakértőkre

A negatív kommentek természetesen eljutottak a címzettekhez is, akik közül Gaál Viktor reagált a kritikákra. Ám még mielőtt megismerjük a doki álláspontját, szemezgessünk pár vélemény közül...

Teljesen abszurd ez az egész szituáció, hogy ez a 3 «szakértő» mindig azt a felet alázza és hibáztatja, akit a párja már a földbe taposott…

– fogalmazott valaki.

„Pszichológusként írom, hogy amit a «szakértők» művelnek egy-két emberrel, az a szakma megalázása. Marica helyében én felálltam volna, és otthagytam volna ezeket az embereket...” – mondta el véleményét egy szakmabeli, aki valószínűleg Marica mellett még a lánglovag Zolira gondolhatott, akinek szintén Orsi érzéseihez kell idomulnia.

„A Bongyi hajú szakértőt egyszerűen nem tudom megérteni. Vajon ő tényleg elhiszi, amit kimond a szájával?” – fakadt ki Gaál Viktorra egy másik hozzászóló, ám mint kiderült, a Házasság első látásra pszichológus dokiját egy kicsit sem érintik meg ezek a vélemények. Sőt, szerinte az írások nem is róla, hanem azokról szólnak, akik a kanapé kényelméből pötyögnek.

Eddig a 10 millió fociszakértő országa voltunk, most hirtelen a 10 millió pszichológus országa lettünk.

„A kommentekben olyan emberek adnak pszichológusi szakvéleményt, akik ehhez legkevésbé sem értenek. A másik, amit gondolok erről, hogy nagyon sokan így vezetik le a feszültséget. Engem azért nem tudnak megérinteni ezek a kommentek, mert szakértőként pontosan tudjuk, hogy mi van mögötte. Tehát én nem úgy olvasom ezeket, hogy rólam vagy a párokról szól, hanem valójában arról, aki a kommentet írja” – mondta a Tények Plusz riportjában a Bongyi névvel illetett szakértő.