"A nagy szájra van pénz, fogorvosra nincs?" – Kamerák előtt esett egymásnak a TV2 két sztárja

Házasság első látásra - Nemcsak a házaspárok között vannak komoly ellentétek, de bizony a szereplők között is. Kovács Reni és Fecső Judit ugyanis nem igazán találja a közös hangot, s bár ez már az elején kezdett egyértelművé válni, valójában csak most csúcsosodott ki. Történt ugyanis, hogy Peti felesége már egy ideje mondogatja, mennyire zavarja Judit viselkedése, ugyanis azt érzi, hogy ő akar a középpontban lenni. Nos, fordítva is elmondható ugyanez, hiszen Szabolcs feleségének is hasonló a véleménye Reniről. Igaz, ezt most egy kicsit durvább stílusban fogalmazta meg.

Összebalhézott a Házasság első látásra két sztárja

Nos, az eset a közös vacsorán történt, legalábbis ez derül ki a műsor előzeteséből. Hogy pontosan min balhéztak össze a szereplők, arra nem derült fény, Szabolcs viszont elejtett egy olyan mondatot, miszerint nem a férfin kell rivalizálni a nőnek, hanem azon, hogy "ki viszi el a dáma szerepét". Ebből adódóan valami ilyesmi probléma léphetett fel a két nő között, bár Reni kijelentette, hogy egy kicsit sem tartja konkurenciának Juditot, tekintve a korát...

Nem látok benne riválist, ne vicceljünk már, hát 15 évvel idősebb, mint én!

– fogalmazott Reni, majd Judit is ecsetelte a véleményét. Igaz ő a férjének, Szabolcsnak, és inkább a külsőségeket vette figyelembe.

"A nagy szájra van pénz, fogorvosra nincs?" – szúrt oda Judit.

Az, hogy meddig fajulhat ez a balhé, kiderül ma este 19:45-től a TV2-n! Valószínűleg nem érdemes kihagyni, hiszen mindkét lány a saját igazát fújja, így komoly botrány is kialakulhat köztük.