Ha izgalomról van szó, a Párizs ostroma még a 24-et is lenyomja

Erős nosztalgia húrokat penget a Párizs ostroma, amely a klasszikus 2010-es évek thrillersorozatának, a Támadás a Fehér Ház ellen filmek folytatása. Bár a franchisetévés darabját hatalmas érdeklődés övezi, egyre többen nézik minden epizódját. Ugyan Gerard Butler hiányzik a műből, a háttérben végig ott volt, hiszen ezúttal producerként vette ki a részét a projektből. A USA és Anglia után most Franciaország fővárosában folytatódik a lélegzetelállító kaland, amelyben Sean Harris tökéletes rosszfiúnak bizonyult Jacob Pearce szerepében. A Párizs ostroma egy jól megálmodott és felépített sorozat, ami nemcsak a Has Fallen-filmeket idézi meg, hanem a 24 című legendás sorozatot is, sőt helyenként még jobb is.

A Párizs ostroma az egyik legjobb akciósorozat lett (Fotó: YouTube)

A Párizs ostroma minden epizódja versenyfutás az idővel

A Párizs ostroma remekül lavíroz a karakterdráma, az akció és a thriller vonalon, teszi mindezt olyan művészi balansszal, hogy lehetetlen nem úgy érezni, hogy inspirálódott az imént említett sorozatból. Minden egyes epizód versenyt fut az idővel, és a furfangos cselekmény csordultig van akciójelenetekkel. Tökéletes kikapcsolódást nyújt, nem beszélve az izgalomról és a feszültségről, ami belengi a sorozat minden részét. Ez pedig az utolsó percekben sem tűnik el, így reméljük, hogy már készülőben van egy esetleges 2. évad, na és persze egy új város, ami nem eshet el.

Ritu Arya Zarát alakítja kiválóan (Fotó: VALERIE MACON / AFP)

A két főszereplő dinamikája oldja a nézőkben felgyülemlő feszültséget

Ahogy a Kiefer Sutherland által csúcsra járatott sorozat, úgy a Párizs ostroma is rettentő gyors tempóban halad, ezért, ahogy véget ér egy rész, azonnal szeretné tudni a néző, hogy mi fog történni. Szóval érdemes több részre bekészíteni a nasit, hiszen a Párizs ostroma egy-egy része után biztosan nyugtalanul fogod várni a következő. Amiben viszont nagyban eltér a két sorozat, hogy míg Jack Bauer magánélete romokban volt és kicsit sem adott okot a nevetésre, addig a Párizs ostroma két vezérkaraktere, Vincent (Tewfik Jallab) és Zara (Ritu Arya) néhol komikus zsaru-bratyizása engedi hátradőlni a nézőt. Amiben viszont a két karakter tökéletesen hasonló Jack Bauerhez, hogy nagyon sokszor kénytelenek „csak” rosszul dönteni, hogy elkerüljék a legrosszabbat. Természetesen a két sorozat közti hasonlóság ellenére, a készítők nem felejtik az elődöket, így a Párizs ostroma tökéletesen beleillik a franchise eddigi filmjeinek sorába, csupán kissé olyan, mintha megbabrálták volna a DNS-ét.