Köpni-nyelni nem tudnak a nézők: kiderült, ő lett Szabó Zsófi új partnere

A Dancing With the Stars az ország kedvenc showműsora, és ez nem is meglepő. Hétről hétre kedvenc sztárjaink profi táncosok oldalán tanulnak be csodásabbnál csodásabb koreográfiákat, és ebben az időszakban mindent feláldoznak annak érdekében, hogy a magyarokat szórakoztassák. Mindazonáltal ez egy verseny, és a sztárok nyerni akarnak. Az idei széria egyik legnagyobb esélyese Szabó Zsófi volt, nemrégiben azonban robbant a botrány: partnere, Andrei Mangra verekedésbe keveredett, és nem léphet most a Dancing parkettjére. Ez már önmagában is botrányos volt, az pedig valósággal felperzselte a nézők szívét, hogy ezek után vajon ki lesz a nagy esélyes, Szabó Zsófi partnere.

Szabó Zsófi nagyon szeretett Andrei oldalán táncolni

Az előző adásban Suti András ugrott be Andrei Mangra helyére, aki Hosszú Katinkával korábban már kiesett. Azt azonban eddig titok övezte, hogy ki lesz az új partnere Zsófinak. A TV2 most lerántotta a leplet, így kiderült, hogy

Suti András lett Szabó Zsófi partnere, vele folytatja tovább a versenyt.

Andrei úgy döntött, hogy a történtek miatt nem folytatja tovább a versenyt.

Bízzál magadban! Gyönyörű vagy, ügyes vagy!

- üzente élő adásban Zsófinak a táncos.

Andrei egyébként a Tények Plussznak elárulta, hogy betörtek hozzá és zsarolták, megverték, és nem volt köze semmilyen illegális szerekhez. A Dancing mellett ugyanis senkinek semmi ideje nincs, még egy kis alkoholt sem tud fogyasztani az ember, nemhogy kábítószerezni. Másnap reggel 7-re a Mokkában kellett volna lennie, így értelemszerűen nem tudott vad bulit csapni az éjjel.