Lebukott Katalin hercegné: merész megjegyzést tett Vilmosra

A megemlékezés napja alkalmából újra megjelent a nyilvánosság előtt a királyi család. Ekkor a világháborúban elesett katonák előtt tisztelegnek. Az eseményen részt vett Katalin hercegné is, akit nemcsak az alattvalók, de a családtagok is árgus szemekkel figyeltek.

Fotó: AFP

Katalin hercegné és Sophie edinburgh-i hercegné a külügyminisztérium erkélyéről figyelte a ceremóniát. Katalin hercegnének hivatalosan Kamilla királynéval kellett volna az erkélyen állnia, ám Kamilla betegsége miatt távol maradt. Így azért, hogy ne maradjon egyedül a kemoterápiát éppen csak befejező hercegné, Sophie sietett a megmentésére. A testbeszédszakértők szerint valóban többször is jelét adta, mennyire támogatja és óvja Katalint, ezzel megnyugtatva Vilmos herceget is, hogy Katalint akkor is szerető család veszi körbe, ha ő éppen nincs a közelben.

Sophie (aki nem mellesleg II. Erzsébet királynő kedvence volt) és Katalin hercegné igazán jó viszonyt ápol, Sophie-t tekinti a fiatal hercegné a bizalmasának. Így nem meglepő, hogy nyíltan tudott vele beszélni. Sophie ugyanis rákérdezett, mi a véleménye Vilmos herceg szakálláról.

Megkérdezte Katalintól: „És te szereted a szakállat?" Mire a hercegné azt válaszolta:

Eléggé izgatónak találom

– írta a Life.hu.