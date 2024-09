„Sohase voltam boldogabb” - gyermeket vár Osvárt Andrea

Osvárt Andrea az utóbbi időben sok nehézségen ment keresztül, hiszen korábban a Dancing with the Stars-ban jelentette be, hogy véget ért a párkapcsolata.

Óriási az öröm: babát vár Osvárt Andrea Fotó: unsplash.com

Ám úgy néz ki, hogy a rossz dolgokkal teli múltat végre lezárhatja, sőt nyithat egy nagyon boldog és izgalmakkal teli időszakot. Ugyanis a színésznőre nemcsak, hogy rátalált a szerelem, de most egy friss Instagram-videó-ban bejelentette, hogy gyermeket vár.

Sohase voltam boldogabb

- írta a poszthoz, amire sorra érkeznek a gratuláló kommentek.

„Csodálatos így látni” - fogalmazott a hozzászólásában Ábel Anita.

„Gratulálok!” - írta röviden Sarka Kata.

Mutatjuk Osvárt Andrea videóját: