Megdöbbentő! Ákos fia kiköpött apja!

Kovács Ákos énekes kedden kint járt a Puskás Arénában, hogy élőben szurkolhasson a magyar válogatottnak a bosnyákok elleni meccsen. A mérkőzésen ugyan nem esett gól, de a nemzeti tizenegy nagyon közel járt a győzelemhez. A hazai szurkolókon persze semmi sem múlt, ötvenezer ember kiabálta, ordította végig a mérkőzést, a mieinket biztatva. Köztük volt Kovács Ákos és a fia, Marci is.

Ákos fia szinte mindenben hasonlít apjára (Fotó: Bánkúti Sándor)

Közös fotón Ákos és fia

A Kossuth-díjas énekes, dalszerző, költő egy közös fotót is megosztott az eseményről az Instagram-oldalán, ahol megmutatta ritkán látott fiúgyermekét, Marcit is. A fiatal férfi az édesapja mellett mosolyogva pózol, és bizony nem lehet nem észrevenni, hogy egy az egyben úgy néz ki, mint a híres édesapja. Mintha csak a klónja lenne… Kovács Ákos és felesége, Őry Kriszta négy gyermek szülei, Marci a legidősebb, ő 1998-ban született, őt követte Anna, aki 2002-ben, Kata 2005-ben, majd Júlia 2010-ben látta meg a napvilágot. A legidősebb fivér ritkán mutatkozik a közösségi médiában, ezért is feltűnő, hogy ahogy telik az idő (most 26 éves), egyre jobban hasonlít a híres édesapára. Most pont úgy fest, mint Ákos a Bonanza Banzai sikeréveiben.

A feltűnő hasonlóságot természetesen az énekes követői is kiszúrták, többen is megjegyezték, hogy Marci kiköpött apja lett. A büszke édesapa nyilván örömmel fogadta a gratulációkat, és még egy személyes információt is megosztott a közönségével: annyit kiabált a meccsen, hogy csak remélni tudja, hogy most hétvégén, Szentesen a koncertjén rendben lesz a hangja.