Szétnyílt a felső: kivillantak Dobó Ági hatalmas kerek mellei - Fotó

A 2010-es év Miss Word Hungary választás győztese Dobó Ági 14 éve él boldog párkapcsolatban férjével. Ugyanakkor ez a boldogság nem hullott az ölükbe. A házaspár rengeteget dolgozott és dolgozik ma is a kapcsolatukon, és nagyon sok akadályt győztek le már eddig is közösen. Mind erről egy korábbi cikkünkben írtunk részletesen is.

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

„Most pont nem járunk, de jártunk már több hullámban is párterápián, és voltunk külön-külön is pszichológusnál. Az az igazság, hogy sokszor nem értjük egymás nyelvét, és kell egy tolmács. Néha olyan, mintha Csaba kínaiul beszélne, én meg mondjuk spanyolul, és olyankor kell valaki, aki szinkronizálja a nyelveket. Sok mindent tanultunk a terapeutától egymásról, és a másik fél gondolkodásáról, illetve magunkról. Volt, hogy már a szakadék szélére is elszaladtunk, ezért kértünk segítséget” - vallotta be Dobó Ági.

Ám most nagyon úgy fest, hogy minden rendben nemcsak a házasságában, de Ági életében is. Jelenleg a családjával Costa Rica partjain pihenik ki az egész éves fáradalmakat. Természetesen az egykori szépségkirálynő, influenszer ezen időszak alatt sem feledkezik meg a követőiről és egy lapozható fotógalériával örvendeztette meg őket. A képek között több szexi fürdőruhás fotó is megcsodálható, de a második kép sikerült igazán forróra. Dobó Ágin ugyanis kinyílt a blézer és látni engedte gyönyörű kebleit.

- Az egyik kedvenc helyem ès csodàs kèpek – üzente Iszak Eszti.

- Ági! A kedvenc képeim rólad! Gyönyörű – írta Kniez Flóra.