Micsoda fájdalom: összetört Harry herceg exe

Kevesen tudják, de Harry herceg életében nem Meghan Markle volt az első és egyetlen színésznő, akivel összeszűrte a levet a tékozló fiú. 2012-ben ugyanis unokatestvére, Eugénia hercegnő mutatta be egymásnak a barátnőjét Cressida Bonast és Harryt, akik ezután két évig egy párt alkottak. Végül barátok maradtak a szakítás ellenére is, és a nő még Harryék esküvőjén is részt vett. Most szomorú tragédia történt Cressida családjában, mindössze 51 éves korában elhunyt Cressida féltestvére, Pandora Cooper-Kay.

A Mirror számolt be a szomorú veszteségről, mint írták, Pandora 24 éven keresztül küzdött a rákkal, ami végül legyőzte őt. Érdekesség az elhunyt állapotáról, hogy Pandoránál évtizedekkel ezelőtt Paget-kórt diagnosztizáltak, és 10 hetet jósoltak neki az orvosai. Az arisztokrata származású nő ezért elgondolkozott azon, hogy egy hospice házban várja meg az elkerülhetetlent, ám végül úgy döntött, hogy szembeszáll a kórral, és igent mond az orvosok által javasolt összes beavatkozásra, kezelésre. Utólag tudjuk, jól döntött, évtizedekkel hosszabbította meg az életét és láthatta felnőni mindkét gyermekét. Sajnos 2023-ban agydaganatot találtak nála, ami mellett Pandora számos más egészségügyi problémával is küzdött az utolsó éveiben. Családja, szerettei, köztük Harry herceg exe, Cressida mélyen gyászolja.