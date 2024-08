Váratlan bejelentés: újabb sztárpár dobta be a törölközőt, szakítottak

Chris Martin és menyasszonya, Dakota Johnson felmondták eljegyzésüket, és végleg szakítottak, miután eltávolodtak egymástól.

Fotó: Pixabay

A Coldplay frontembere, aki 2017-ben jött össze Dakotával, és évekkel ezelőtt eljegyezte a színésznőt, állítólag „elfogadta, hogy a kapcsolatnak vége – és a legjobb továbblépni”.

A 34 éves Dakota Johnson amerikai színésznőt a múlt hétvégén smaragd eljegyzési gyűrűje nélkül kapták le, amint kutyáját sétáltatta Malibuban, ahol korábban a Coldplay frontemberével élt.

Az évek során többször is lefotózták Coldplay-koncerteken táncolni, de jelenleg körülbelül 6000 mérföldre van Martintól (47), aki Münchenben, Németországban tartózkodik a Coldplay Music of the Spheres világ körüli turnéjának európai szakaszán.

A párnak 2019-ben volt egy rövid szakítása, amiről azt állították, hogy az énekes szorgalmazta, mert Dakota már a gyerekvállalással zaklatta. De hamar újra összejöttek.

Egy forrás szerint már május óta zűr volt a kapcsolatukban, júniusban még próbálták megmenteni, de rá kellett jönniük, jobb lesz nekik külön.