„Csak egy kép” – Megkönnyezték a rajongók Ördög Nóra és Nánási Pál házasságát

A hazai celebvilágban nagyon gyakori a válás. Szinte alig van olyan híresség, aki ne lenne túl egy házasságon. Liptai Claudia is csak a második házasságában találta meg azt a személyt, akinek az oldalán meg szeretne öregedni. Weisz Fanni és Hagyma kötelékét sem a halál választotta el, Csuti és Kulcsár Edina válása az egész országot megdöbbentette, egy évvel ezelőtt ilyenkor pedig robbant a hír, hogy Tóth Gabi és Krausz Gábor válnak. Bizton elmondható, hogy az a válás az egész országot sokkolta. Gabi nem sokkal korábban ugyanis olyan nyilatkozatokat tett, hogy kapcsolatuk sziklaszilárd alapokon áll, majd közös házat is vettek vidéken. Gabi azonban végül más férfi oldalán talált szerelemre. Nos, Ördög Nóra is túl van már egy váláson. Rubin Kristóffal hét év együtt járás után házasodott össze 2008-ban, de még azon év decemberében el is váltak. Hamarosan azonban rátalált a nagy Ő: Nánási Pál.

Ördög Nóra és Nánási Pál igazi álompár

Ördög Nóra és Nánási Pál szerelme stabil. Úgy is mondhatnánk, megtalálta a zsák a foltját. A szerelmesek tökéletesen passzolnak egymáshoz, és nem untak egymásra a hosszú évek után sem. Szerelmüket nem tették unalmassá a hétköznapok, igaz, ők nem is szürke hétköznapokban élnek. Gyermekeikkel, Micivel és Vencivel folyamatosan utaznak, ha pedig nem, akkor a balatoni szuper kisboltjukon dolgoznak.

A fotóművész Nánási Pál rendszeresen kifejezi csodálatát Ördög Nóra iránt, és úgy beszél róla, ami minden nő álma. Most egy gyönyörű fotót tett közzé a büszke férj. Nem kacagnak, nem bolondoznak rajta. Egyszerűen csak szolidan mosolyognak. Ez a pillanat pedig olyan őszinte, olyan komoly és mégis könnyed, hogy ennek jelentőségét még a rajongók is megérzik, és nem bírják visszafojtani a meghatottság könnyeit.

Csak egy kép rólunk

– írja Nánási Pál.