Kitört a pánik a koncerten: kést ragadott az énekesnő

Kesha a 2000-es évek elején futott be. Stílusa és hangja igen egyedinek számított, vadóc jellemével pedig mindenkit az ujja köré csavart. A magyar gyökerekkel is rendelkező zenész azonban sokszor botrányos viselkedéssel szereti felhívni magára a figyelmet. Most éppen egy új lemezt dobott a piacra, és gőzerővel kezdte reklámozni. Ezért tegnap a Hard Rock Casinóban koncertet adott, ahol azonban egy hatalmas kést ragadott meg. Sok rajongó megrémült, és úgy gondolták, valami baj van Keshával. Sokan kifejtették, hogy úgy viselkedik, mint Britney Spears, aki egy éve szintén egy kést nyalogatva táncolgatott - írja a Mirror.