Ismét gyászol a filmes világ: elhunyt a népszerű hollywoodi színész

Újfent gyászol a filmes világ: 90 éves korában elhunyt James Sikking, aki elképesztő munkásságot tudhat maga mögött. Összesen 158 produkcióban szerepelt karrierje során. Sikking szombaton, a demencia szövődményeibe halt bele – tudatta Cynthia Synder, a színész publicistája vasárnap esti nyilatkozatában, majd hozzátette, hogy a színész békésen, családja körében hunyt el. Cynthia Synder kiemelte, hogy Sikking pályafutása összesen 6 évtizedet ölel fel. 1955 óta szerepelt tévében, filmben és a színpadon is. A figyelemre méltó karrier alatt a színész több arcát is megmutatta: játszott drámában és vígjátékban is.

James Sikking, star of 'Hill Street Blues' and 'Doogie Howser, MD,' dies at 90 https://t.co/WyE0wIMqG7 — The Associated Press (@AP) July 15, 2024

Sikkinget sokan Howard Hunter szerepében ismerhették meg, akit a Hill Street Blues, vagyis a Zsarublues című több évados sorozatban alakított. A színész a játékáért 1984-ben Emmy-jelölést is kapott.

James Sikking emellett számos televíziós produkcióban is feltűnt, szerepelt többek között a Perry Masonben, A szökevényben és a Gomer Pyle-ben, továbbá, a Mission: Impossible-ben és a Columbóban is. 1973 és 1976 között Dr. James Hobart alakította a General Hospital című sorozatban.

A színészt 61 éves felesége, Florine, fia, Andrew, lánya, dr. Emily Sikking és négy unokája gyászolja – írja a People.