Itt az első fotó Iszak Eszti gyermekéről

Mint arról már beszámoltunk megszületett Iszak Eszti és Gyurta Dániel kislánya. A sztárpár csemetéje a Mirabella nevet kapta.

Fotó: TV2/Mokka

A boldog kismama még nem mutatta meg fotón a gyermekét, egészen idáig. Ugyanis Iszak Eszti most egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, ahol a kis Mirabella egy Little and Sweet babaruhában látható.

