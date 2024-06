Fülledt: alig takarja valami Opitz Barbi telt idomait - Videó

Opitz Barbi csupán 17 éves volt, amikor jelentkezett az egyik dalversenybe, és gyakorlatilag az egész országot elkápráztatta a tehetségével, amit végül meg is nyert. Azóta eltelt nyolc év, és a szerény kislányból – finoman fogalmazva is – egy merész felnőtt nő vált, aki gyakran a szexizéssel, kihívó ruháival vonja magára a figyelmet. Így történt ez most is…

Legutóbb rózsaszín melltartót húzott, egy ehhez passzoló aprócska szoknyával. Mindezekben és egy vadító sminkkel csábító mozdulatokkal fűszerezett táncot lejtett Barbi. A videója felrobbantotta a közösségi médiát.

- Extra bomba nő érthető hogy meg vannak pusztulva a irigy semmire kellők, alá nyalhatok mind kicsibeee csak

- Sajnos ez kezd onlyfansbe elmenni és nem, nem vagyok irigy...

- Fuhh egyre kevesebb a ruha en meg megörülök

- De gyönyörű már valaki brutális szépséges hercegnő

- Nem sokat bízol a fantáziánkra

- záporoztak az elismerő kommentek Barbi szexiző videójához.