Azahriah a Bridgertonban? Így néznének ki a hazai sztárok a sorozatban - galéria

A nagy sikerű regényeken alapuló sorozat a befolyásos Bridgerton család nyolc összetartó testvéréről szól, akik mind a szerelmet keresik. A szereplők nem csak szerelmi szálaikkal, hanem lebilincselő ruhakölteményeikkel is lenyűgözik a nézőket, nem csoda hát, hogy hamar szívükbe zárta a magyar közönség is.

Azahriah, a Bridgerton szereplőjeként (Forrás: Bors)

Celebek a Bridgerton családban

A széria közkedveltsége miatt eljátszottunk a gondolattal, vajon hogy néznének ki a hazai sztárok hasonló viseletben, így a mesterséges intelligenciát segítségül hívva megalkottuk néhányuk Bridgerton-os mását. Azahriah például kimondottan sármos szereplője lenne a sorozatnak, Pető Brúnó viszont elég nagy meglepetést világosabb hajával. Ördög Nóri cserfes külseje még egy kicsit hasonlít is 20 évvel ezelőtti önmagára, Köllő Babett azonban barna hosszú hajat kapott és egy kicsit kerekebb arcot. Kíváncsiak lennénk, ő mit szól ehhez az összeállításhoz, hiszen ő nem arról híres, hogy könnyen hagyná magát befolyásolni, ha öltözködésről van szó. Nemrég még azt is elárulta, hogy mely ruhadarabtól borul ki. Nem lepődünk meg, hogy Szoboszlai Dominik könnyedén beilleszkedne az eredeti szereplőgárdába, Kis Gróforól pedig még ebben a szerelésben is sugárzik a jószívűség. Nagy meglepetés volt Dávid Petra, a Házasság első látásra sztárja, aki maga is nemrég esett át egy óriási frizura átalakuláson, de bátran állíthatjuk, neki akár a világosbarna haj is nagyon jól áll!

Nektek hogy tetszik a végeredmény? Galériánkban megnézheted: