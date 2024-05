Máig gyászolja édesanyját az AWS új énekese

Az AWS zenekar elveszítette mindössze 29 éves frontemberét és kiváló énekesét, Siklósi Örsöt. A fiatal tehetség tragikus hirtelenséggel hunyt el leukémiában, ami előtt nemcsak barátai, hanem az egész magyar zenészvilág értetlenül állt. Bár kezdetben nem volt biztos, hogy a banda folytatja-e valamilyen formában a működését, végül Stefán Tamás énekessel kiegészülve újra zenélni kezdtek.

Megjelent az AWS zenekar első nagylemeze Siklósi Örs halála óta Fotó: Marton Wanda

Így jelent meg múlt héten legújabb nagylemezük, amely Örs halála óta az első, és témájában is az elmúlt időszakot dolgozza fel. Tamás és Brucker Bence, gitáros a Mokkában beszéltek az Innen szép nyerni című lemezről és a továbblépésről.

Az egymással töltött idő és a közönségünk támogatása kezdte el begyógyítani ezeket a sebeket, aminek az lett a végeredménye, hogy megtaláltuk Tomit. Illetve nem is annyira kellett megtalálni, hiszen már régóta ismertük egymást, és egy idő után kiderült, hogy a mi utunk ezen a ponton is keresztezni fogja egymást

– kezdte Bence.

„Elég jól ismertem Örsöt, 2012 vagy 2013 óta, azt hiszem. Piszok nehéz a helyébe lépni, de úgy érzem, hogy ez valami, amit nekem mindenképpen csinálnom kell, hogyha a srácok belém helyezték ezt a bizalmat” – tette hozzá elérzékenyülve az énekes.

Az AWS továbbra is ugyanazt a szellemiséget képviseli

A fiúk igyekeznek ma is azt közvetíteni a közönség felé, amit a megalakulásuk óta. Bence szerint Örs is egyetértene, azzal, amerre most halad a zenekar:

„Azért ez a zenekar mindig több volt, mint egy főhős és az ő zenekara. Mi mindig úgy tekintettünk egymásra, mint egy alkotói közösség, egy család. Úgy gondoltuk, hogy ez nem lenne kérdés, hogy Örs is azt szeretné, hogy mi ezt így csináljuk tovább, és vigyük tovább azt a szellemiséget, amit eddig is képviseltünk.”

Stefán Tamás énekessel együtt dolgozták fel a veszteséget Fotó: Marton Wanda

A új lemez a feldolgozásban is segített

A dalokon is érezhető az a fájdalom, amin a csapatnak keresztül kellett mennie. Bár Tamásnak nem csak Örs halála miatt volt nagyon nehéz ez az időszak.

Ebben a gyászfeldolgozásban elég hasonlóan rezgünk, ugyanis most két éve, hogy elvesztettem édesanyámat. Nekem ez az, ami nagyon hasonló helyzetet teremtett az életemben

– mondta elcsukló hangon Tomi.

Ezzel ilyen korán senkinek nem kellene találkoznia. De úgy érzem, ebből is igyekeztünk erőt meríteni, hogy folytatni tudjuk, és ez nagyon megerősített minket. Azt gondolom, hogy ennek a lemeznek meg kellett születnie ahhoz, hogy mi igazán folytatni tudjuk az életünket és egyről a kettőre tudjunk lépni

– tette még hozzá a gitáros.